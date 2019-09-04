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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:13
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 485 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 394 bin 318 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam pazartesi günü 6 milyon 616 bin 453 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 485 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 630 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 530 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise bin 441 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 104 milyon 216 bin 349 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 164 bin 98 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:13
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