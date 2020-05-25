  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:05:18 -
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

ANKARA (AA) - Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1459 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 308 bin 757 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 490 bin 527 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1459 lira 74 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 583 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1503 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 1415 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 63 milyon 439 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 63 milyon 734 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı