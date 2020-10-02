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Spor Spor gündemini sarsacak iddia! Mandzukic’in Türkiye’deki adresi…
Spor

Spor gündemini sarsacak iddia! Mandzukic’in Türkiye’deki adresi…

Medipol Başakşehir, yıldız forvet Mario Mandzukic ile görüşmeye başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:12:00 -
Spor gündemini sarsacak iddia! Mandzukic’in Türkiye’deki adresi…

Spor gündemini sarsacak transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hırvat golcü Mario Mandzukic için bomba haberler çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Rus Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova ile anlaştığı belirtilen ancak resmi açıklaması netleşmeyen Mario Mandzukic için Süper Lig için yeni adres ortaya çıktı.

Görüşmeler başladı

Rus Gazeteci Nobel Arustamyan'ın verdiği bilgi sonrası futbol severler bu transfer gelişmesine odaklandı.

Geçen senenin şampiyonu Medipol Başakşehir, yıldız forvet Mario Mandzukic için devreye girdi.

 Başakşehir’in Hırvat golcü ile transfer görüşmelerine başladığı öne sürüldü.

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