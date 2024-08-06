SPK'dan kripto paralara ilişkin duyuru

Sermaye Piyasaları Kurulu, kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin duyuruda kurula başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşları yayımladı.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) 2 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca kurula başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla “Faaliyette Bulunanlar Listesi” ile “Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi”ni yayımladı.

SPK tarafından yayımlanan duyuruda, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru (https://www.spk.gov.tr/duyurular/basinduyurulari/2024/kripto-varlik-hizmet-saglayicilara-iliskin-duyuru_02072024) kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla “Faaliyette Bulunanlar Listesi” ile “Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi”nde yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler “Faaliyette Bulunanlar Listesi”ne dâhil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncelleneceği belirtilen duyuruda, "Kuruluşların “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir" ifadeleri kullanıldı.

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