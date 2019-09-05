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SPK haftalık bülteni

05 Eylül 2019 Perşembe 20:04
SPK haftalık bülteni

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Hava Yolları'nın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Denizli Cam Sanayiive Ticaret'in 9 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İttifak Holding'in 30 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Zorlu Enerji Elektrik Üretim'in 600 milyon lira, Alternatif Finansal Kiralama'nın 540 milyon lira, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası'nın 750 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 900 milyon lira, Netlog Lojistik Hizmetlerinin 200 milyon lira, QNB Finans Faktoring'in 483 milyon 555 bin lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar 750 milyon lira, Türk Hava Yolları'nın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret hakkında yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 134 bin 442 lira ve Mercek Yayıncılık Ticaret veSanayi Limited Şirketine 67 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Gayrimenkul değerleme raporlarında bulunması gerekli asgari hususlara ilişkin kurulun 20 Temmuz 2007 tarih ve27/781 sayılı kararının, “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ'in 31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması nedeniyle yürürlükten kaldırıldığını, 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle anılan Tebliğ ekinde yer alan "Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar"ın uygulanacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:04
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