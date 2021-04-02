Sözleşmelilere kadro Son dakika! Kamudaki sözleşmeli çalışanlar kadroya mı geçiyor?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile memur sendikası konfederasyonlarının yetkilileri yer aldı.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kaç kez yapılıyor?

Toplantıda, kamudaki sözleşmeli personelin durumu ile görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği görüşüldü. Milliyet’in haberine göre toplantıda, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının pek çok kamu kurumunda uzun süredir yapılmadığı gündeme geldi. Toplantıda, kamudaki söz konusu sınavların, düzenli olarak en geç 3 yıl içinde yapılması benimsendi.

Kamuda çalışan sözleşmeli personel kadroya mı geçiyor?

Kamudaki sözleşmeli çalışanların tamamının kadroya geçmesi talebinin gündeme getirildiği toplantıda, bu konuda bir komisyon oluşturulmasına karar verildi. Kısa zaman içinde çalışmalarına başlayacak olan komisyonda, Çalışma ve Bakanlığı yetkilileri ile sendikaların yer alması benimsendi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görevde yükselme sınavlarının keyfi hale geldiğini, bazı kamu kurumlarının bu sınavları 10 yıldır yapmadığına dikkat çekerek, “En geç 3 yılda bir yükselme sınavı yapılmasına karar verildi.

2 yılda bir de yapılabilecek ama 3 yılı geçmeyecek” diye konuştu. Kamuda çalışanların tamamının kadroya geçmesini istediklerini anlatan Kahveci, daha önce 80 bin sözleşmeli çalışanın kadroyu yapıldığını söyledi. KİT çalışanları ve vekil ebeler gibi bazı grupların ise kapsam dışı kaldığını ifade eden Kahveci; güvenli çalışma hayatı, sağlık mazeretli atama ve görevde yükselme haklarından faydalanmaları için sözleşmelilerin kadrolu olması gerektiğini dile getirdi. Kamuda mülakata dayalı atama ve görevde yükselme işlemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Kahveci, yazılı sınav ve güvenlik soruşturmasıyla bu işlemlerin yapılması gerektiğini kaydetti