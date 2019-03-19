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Sözleşmeli uzman erbaşlar alımları son dakika başvuru şartları neler?

Sözleşmeli uzman erbaş alım başvurularında son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları başladı mı? Uzman erbaş alım başvuruları ne zaman? JGK uzman erbaş alım başvuru şartları neler? Kimler uzman erbaş olur? Uzman erbaş yaşı ve uzman erbaş başvuru puanı kaç? Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu. Sözleşmeli-uzman-erbas ile ilgili tüm haberleri ve son dakika sözleşmeli Uzman Erbaş haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

19 Mart 2019 Salı 08:38
Sözleşmeli uzman erbaşlar alımları son dakika başvuru şartları neler?

Sözleşmeli uzman erbaş alım başvurularında son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakika Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları başladı mı? Uzman erbaş alım başvuruları ne zaman? JGK uzman erbaş alım başvuru şartları neler? Kimler uzman erbaş olur? Uzman erbaş yaşı ve uzman erbaş başvuru puanı kaç? Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu. Sözleşmeli-uzman-erbas ile ilgili tüm haberleri ve son dakika sözleşmeli Uzman Erbaş haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Sözleşmeli uzman erbaş başvurusu başlıyor. Jandarma alımı başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları 19 Mart'ta başlıyor, son tarih ise 4 Nisan 2019. Adayların ön başvuru işlemlerini tamamlayıp sınava girmeye hak kazanması için başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. İşte Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı hakkında bilinmesi gerekenler...

Sözleşmeli uzman erbaş alımları son dakika Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ve Jandarma Genel Komutanlığının  internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, kurumun sözleşmeli uzman  erbaş (komando ve asayiş) ihtiyacını karşılamak amacıyla bugün başlayan ön  başvurular 4 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden  yapılabilecek. Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı  Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi,  mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden  birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular  dikkate alınmayacak.

Sözleşmeli uzmar erbaş olmak için ne kadar puan gerekli?

Sözleşmeli uzman erbaş ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi  ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara  çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93,  P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç  girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek. 2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle  birlikte değerlendirilecek.

Sözleşmeli uzman erbaşlar başvuru şartları

- Sözleşmeli uzman erbaş başvurusunda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek  olmaları, nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış  ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000 - 1 Ocak 1992 tarihleri arasında  doğanlar) gerekiyor.

- Adaylardan askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor ancak askerlik  hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen  nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.  Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor.

- Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları ve  kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo oranları değerleri içerisinde  yer alması isteniyor.

- Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday  listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer  tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr"  internet adreslerinden ilan edilecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 08:38
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