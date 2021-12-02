Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? MEB sözleşmeli öğretmenlere ne zaman kadro var?

Sözleşmeli öğretmenlik kadro geçiş tarihi ne zaman? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir sorusu öğretmenler başta olmak üzere vatandaşların gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır.” dedi.

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek?

Öğretmenlere yönelik müjdeli haberleri tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Tüm bu hususları içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulmasını planladık. Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun biçimde görevlerini layıkıyla yapmayı sürdüreceklerine inanıyorum." Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.