  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları son dakika e devlet
Eğitim

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları son dakika e devlet

Sözleşmeli öğretmenlik olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. Binlerce öğretmen adayı MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. MEB’den yapılan son dakika açıklamasına göre 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları tamamlandı. Peki sözleşmeli atama sonuçları nereden öğrenilecek?

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:31:00 - 2020-09-01 14:34:00
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları son dakika e devlet

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesine katacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. MEB’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. 

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama başvursunda bulunan adaylar sözleşmeli öğretmen atama sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine töreninen katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler
Gündem

'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den milletvekili seçilip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen milletvekili Barış Atay kimliği belirsiz bir grup ..
Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı