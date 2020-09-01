Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları son dakika e devlet

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesine katacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. MEB’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama başvursunda bulunan adaylar sözleşmeli öğretmen atama sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine töreninen katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için tıklayınız