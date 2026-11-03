Enerji sektöründe kadınlar için yeni dönem! Geleceğin liderleri yetişiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların enerji, teknoloji ve sanayi gibi stratejik alanlarda daha fazla sorumluluk almasını sağlamak amacıyla yürütülen projelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Şişli'de gerçekleştirilen Kadınlar İçin Enerji Okulu 2. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşan Göktaş, Reges Elektrik işbirliğiyle hayata geçirilen programın ikinci mezunlarını vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projenin artık süreklilik kazanan bir eğitim modeline dönüştüğünü belirten Göktaş, bu başarının İstanbul Kültür Üniversitesi, Reges Elektrik ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ortak çalışmasıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Mezuniyet törenlerinin çoğunlukla bir eğitim sürecinin tamamlanması olarak değerlendirildiğini belirten Göktaş, Kadınlar İçin Enerji Okulu'nun çok daha geniş bir hedefe hizmet ettiğini vurguladı. Programın yalnızca mesleki eğitim sunmadığını, aynı zamanda enerji sektörünün geleceğinde kadınların daha etkin rol almasına yönelik güçlü bir iradeyi temsil ettiğini kaydetti.

Eğitime katılan kadınların başlangıçta merakla adım attıkları programı bugün bilgi ve özgüven kazanarak tamamladıklarını söyleyen Göktaş, sertifikaların arkasında büyük emek, sabır ve başarıya ulaşma kararlılığı bulunduğunu belirterek mezunları tebrik etti.

KADINLAR EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMLİ AKTÖRÜ OLACAK

Dünya ekonomisinin dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni üretim modelleriyle köklü bir değişimden geçtiğine dikkat çeken Göktaş, bu süreçte farklı yeteneklere ve bakış açılarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kadınların söz konusu dönüşümde daha fazla yer almasının Türkiye ekonomisi açısından büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların ekonomik hayattaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bakanlık olarak kadınların yalnızca belirli meslek gruplarında değil, enerji ve sanayiden teknolojiye kadar her alanda söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirten Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın bu çalışmaların temel yol haritasını oluşturduğunu kaydetti.

Kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak için kamu ve özel sektör işbirliklerini güçlendirdiklerini anlatan Göktaş, bu kapsamda yürütülen projelere ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl başlatılan "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programıyla yerel girişimcilerin ulusal ölçekte güçlenmesini sağlayacak bir ağ oluşturduklarını belirten Göktaş, kuruluşuna destek verilen 1367 kadın kooperatifinin kalıcı ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

E-ticaret alanındaki ortaklıklar sayesinde kadın girişimcilerin ürün ve hizmetlerinin daha geniş pazarlara ulaştırıldığını ifade eden Göktaş, çevre dostu iş fikirleri geliştiren kadınlara da Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı aracılığıyla destek sağlandığını bildirdi.

MÜHENDİS KIZLARA BURS VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Kadınların teknik alanlarda yetişmesine yönelik projelerin de devam ettiğini belirten Göktaş, 2016 yılından bu yana sürdürülen "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinin önemine değindi.

Mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere burs, staj, iş imkanları, İngilizce eğitimi ve mentorluk desteği sunulduğunu aktaran Göktaş, eğitim hayatında veya çalışma yaşamında bulunmayan genç kadınların da yapay zeka ve veri bilimi gibi geleceğin meslek alanlarına hazırlanmasına yönelik programlar yürütüldüğünü söyledi.

"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" kapsamında mesleki eğitim ve rehberlik desteği verildiğini hatırlatan Göktaş, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) ortaklığında gerçekleştirilen Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Programı'yla kadınların dijital dünyada daha donanımlı hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

1 MİLYON KADINA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Çevre ve sürdürülebilirlik alanında kadınların etkinliğini artıracak yeni projelerin de gündemde olduğunu açıklayan Göktaş, Sıfır Atık Vakfı ile hayata geçirilmesi planlanan "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi" kapsamında 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin 81 ilinde Sıfır Atık Kadın Elçileri ağının oluşturulduğunu belirten Göktaş, Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecinde kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede üstleneceği liderlik rolünün de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı boyunca kadınların toplumsal değişime öncülük etmesini sağlayacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

ENERJİ OKULUNDA EĞİTİM İÇERİĞİ GENİŞLETİLDİ

Enerjinin hem Türkiye hem de dünya açısından kritik sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, buna rağmen sektördeki kadın temsilinin henüz arzu edilen seviyeye ulaşmadığına dikkat çekti.

Kadınlar İçin Enerji Okulu'nun bu eksikliği gidermek amacıyla başlatıldığını belirten Bakan Göktaş, ikinci dönemde eğitim programının kapsamının daha da genişletildiğini açıkladı.

İlk dönemde temel enerji bilgileri üzerine yoğunlaşıldığını, yeni dönemde ise elektrik piyasasındaki güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ile teknik ve ticari analizlerin müfredata eklendiğini aktardı. Eğitimlerin bir bölümünün çevrim içi yapılmasıyla farklı şehirlerde yaşayan kadınların da programa katılması sağlandı.

Katılımcıların yönetim ve liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla mentorluk çalışmalarının da yürütüldüğünü belirten Göktaş, ilk dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de başarılı mezunlara Reges Elektrik bünyesinde istihdam imkanı sunulacağını açıkladı.

Enerji sektöründe başlatılan bu girişimin yalnızca kadın çalışan sayısını artırmakla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Göktaş, geleceğin kadın yöneticilerinin ve liderlerinin yetişmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

15 KADIN MEZUNİYET SEVİNCİ YAŞADI

Konuşmasının sonunda programı başarıyla tamamlayan kadınları kutlayan Bakan Göktaş, projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan Reges Elektrik, EPDK ve İstanbul Kültür Üniversitesine teşekkür etti.

Törenin sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 15 kadına sertifikaları; Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören tarafından takdim edildi.