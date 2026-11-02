İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, Zorlu Holding'ten yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1953 yılında Babadağ’da temelleri atılan Zorlu Grubu’nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesi için çalıştı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sundu; eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal gelişimi destekledi.

Ahmet Zorlu’nun “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem” sözleriyle ortaya koyduğu anlayış; ülkesine ve insanına duyduğu inanç, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerle birlikte Zorlu Grubu’na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edecek.

ZİNCİRLİKUYU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız.

Cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.

Merhumun isteği doğrultusunda, cenaze törenine çelenk gönderilmemesini; arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica ederiz. Başımız sağ olsun."