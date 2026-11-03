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Gündem Türkiye, Lübnan’da Hariri’ye yol açıyor!
Gündem

Türkiye, Lübnan’da Hariri’ye yol açıyor!

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Türkiye, Lübnan’da Hariri’ye yol açıyor!

Al-Akhbar ve İsrail basını, Ankara’nın Saad Hariri’nin siyasete dönüşüne yeşil ışık yaktığını ve Bilal Erdoğan’ın kasım ortasında Lübnan’a kritik ziyaret gerçekleştireceğini yazdı. Trablus merkezli hamlenin Türkiye'nin Sünni siyasetteki nüfuzunu artıracağı vurgulandı.

Lübnan’ın köklü gazetelerinden Al-Akhbar’ın dikkat çeken kulis haberine göre, Ankara ile Beyrut arasında Saad Hariri’nin siyasete dönüşü ve Türkiye’nin bölgedeki stratejik hamlelerine dair çok önemli temaslar gerçekleşti. Lübnanlı yetkililerin Ankara’daki üst düzey makamlarla yaptığı görüşmelerde, özellikle eski Başbakan Saad Hariri ve Sünni liderliğin geleceği masaya yatırıldı.

Görüşmelerde, Türkiye’nin Hariri’ye özel bir yakınlık duyduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Gelecek Hareketi liderliğiyle sürekli temas halinde olunduğu vurgulandı. Hariri’nin Beyrut’a dönerek aktif siyasete yeniden başlaması durumunda Ankara’nın Hariri’ye karşı olan Suudi Arabistan’la doğrudan bir çatışmaya girmek istemediği, ancak Hariri’nin kararlı adımlar atması halinde desteğini artıracağı ifade edildi. Haberde ayrıca, Şam yönetiminin Riyad’ın baskısıyla Hariri ailesine mesafeli yaklaşımına Ankara’nın diplomatik bir anlayışla yaklaştığı kaydedildi.

BİLAL ERDOĞAN DETAYI

Öte yandan Al-Akhbar gazetesinin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yakında Lübnan’a gidecek. İsrail gazetesi Israel Hayom’un da aktardığına göre Bilal Erdoğan’ın kasım ortasında Lübnan’da olması bekleniyor. Resmi misyon insani ve sosyal projeler olarak sunulsa da bölgesel kaynaklar bu hamlenin daha geniş jeopolitik hedefler taşıdığına dikkat çekiyor.

Güçlü bir Sünni nüfusa sahip Trablus merkezli bu yeni planlamayla Türkiye’nin, Lübnan’ın kuzeyinde etkisini artırarak Körfez ve Riyad’ın geleneksel rolüyle rekabet etmeyi amaçladığı vurgulanıyor. İsrail azetesine göre bu ziyaret dengeleri değiştirebilir.

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