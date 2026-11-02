Devlet Bahçeli'nin acı günü: Ablası hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti. Kamuoyundan uzak bir yaşam süren ve açık kaynaklarda bir fotoğrafı bulunmayan Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Prof. Dr. Semiha Bahçeli'nin ablasıydı. Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yaptıktan sonra emekli olan Serpil Bahçeli, hiç evlenmedi. Uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşayan Serpil Bahçeli, kamuoyundan uzak bir yaşam sürdü.

BAHÇELİ'NİN KARDEŞLERİ

Devlet Bahçeli, üç kız ve üç erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Ailenin en büyük çocuğu Turan Bahçeli idi. Onu sırasıyla Nurten Fettahlıoğlu, Servet Bahçeli, Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Semiha Bahçeli izledi.

Turan Bahçeli ve Nurten Fettahlıoğlu, babalarının ilk evliliğinden; Servet, Serpil, Devlet ve Semiha Bahçeli ise ikinci evliliğinden dünyaya geldi.

Bahçeli kardeşlerin isimlerinin verilmesinin de dikkat çekici bir hikayesi bulunuyor. Servet Bahçeli, babalarının gördüğü bir rüyanın kendi ismiyle Devlet Bahçeli'nin ismine ilham verdiğini belirterek şunları anlattı: “Babam rüya görmüş. Biri rüyasında ‘Allah zengin bir devlet nasip etsin’ demiş. Babam da benim adımı ‘Servet’, küçüğümün adını ise ‘Devlet’ koymuş. Büyüğümüz de Türk birliğini temsilen ‘Turan’ olmuş.”

Kaynak: OdaTV