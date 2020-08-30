Sendika üyelik kaydı, Yargıtay siyasi parti üyelik iptali, adli sicil kaydı sorgulama, Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci kayıt bilgileri sorgulama, AÖF kayıtları, AÖF sonuçları, başta olmak üzere 149 resmi kurum 1065 hizmet e devlet kapısı üzerinden bir tıkla sorgulayabilirsiniz. www. Türkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden e devlet girişi yapılması için e devlet şifresi gerekmektedir. E devlet şifresi halen alamayanlar bulundukları il ve ilçelerde bulunan PTT şubesinden e devlet şifresi alabilmekteler. E devlet şifresi üzerinden kamu hizmetlerine bir tıkla ulaşmanız mümkün.

E devlet üzerinden, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik (SGK), üniversite ve adalet gibi daha çok sayıda kamu hizmeti 7, 24 saat kesintisiz olarak elektronik ortamda sunulmakta. E devlet, sayesinde vatandaş devletin değil devlet vatandaşın ayağına gelmekte. Türkiye gov tr e devlet kapısı sayesinde vatandaşlar devlet dairelerinde geçirdikleri zamanı artık kendine ve işlerine ayırmakta. E devlet hizmetleri sayesinde kamu hizmetleri artık daha hızlı, daha verimli ve daha şeffaf. E devlet hizmetlerinden yararlanmak için e devlet kapısını tıklamaya ne dersiniz? O halde buyrun e devlet sorgulama yaparak tüm kamu hizmetlerinden yararlanmaya.

E devlet kamu hizmetleri

Kamu hizmetlerini e devlet üzerinden gerçekleştirmek mümkün. E devlet üzerinden kamu kurumlarının sunduğu hizmetleri zamandan tasarruf ederek üstelik de herhangi bir para harcamadan TC kimlik numarası ve e devle şifresi ile alabilirsiniz. E devlet e hizmetler sayesinde bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, valilikler, kaymakamlıklar, vergi harç ve ceza sorgulama, sağlık, trafik ve daha binlerce hizmetlere ulaşmak mümkün.

e devlet adli sicil kaydı sorgulama

E devlet üzerinden Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin sunduğu adli sicil kaydı sorgulama ve adli sicil kaydı doğrulama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Adli sicil kaydı nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı adli sicil kaydı sorgulamak için ilk yapılması gereken TC. Kimlik no ve e devlet şifresi ile E devlet girişi yapmak olacaktır. E devlete girdikten sonra üst kısımda bulunan e-hizmetler bölümünden Kamu hizmetleri bölümü tıklanır. Aşağıda anlatacağımız e devlet üzerinden yapılacak tüm sorgulamalar için ayrıca e devlet girişi yapıldıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan arama çubuğuna aramak istediğiniz konuyu yazıp arama yapmanız da söz konusu olacaktır.

Kamu hizmetleri sayfasında bulunan Adalet yazısı tıkılanır. Açılan pencereden Adalet Bakanlığı bünyesindeki kamu hizmetlerinde davalarınız ile tüm adli işlemlerinizi bu kısımdan takip edebilirsiniz. Adalet sayfasında bulunan Adli sicil kaydı sorgulama tıklanır.

e devlet Adalet Bakanlığı adli sicil kaydı sorgulama yapmak için yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum. Yazısını aktif edilir ve devam et tıklanır. Açılan pencerede e devlet adli sicil kaydı sorgulama esas bilgilerinizi içeren kısımların yer sadığını göreceksiniz. Hemen alt kısımda adli sicil kaydı sorgulama formu kısmını göreceksiniz. Adlı sicil kaydını nereye verileceğine ilişkin (resmi, özel, yabancı ülke) Kurum türünü seçeniz. Hemen altta ise adli sicil kaydının nereye verileceğine ilişkin kısma da kurum ismi yazınız. Sorgula dedikten sonra adli sicil kaydınızın yer aldığı bilgiler ekrana çıkacaktır. Buradan adli sicil kaydınızı e posta adresinize gönderebileceğiniz gibi telefonunuza ya da bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Adli sicil kaydı sorgulama yapmak için tıklayınız.

Adli sicil kaydı doğrulama

Adli sicil kaydı doğrula nasıl yapılır? E devlet adli sicil kaydı doğrula yapmak için aynen yukarıda anlattığımız adli sicil kaydı sorgulamada olduğu gibi e devlet > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet tıklanır. Adalet sayfasından ise adli sicil kaydı doğrulama seçeneği tıklanır. Bu kısımda e-Devlet üzerinden gerçekletirilen tüm barkodlu belgeleri teyid edebilirsiniz. Adli sicil kaydı doğrulama için tıklayın.

Belge doğrula kısmına kısmına barkod numarası girilir ve devam et tıklanır.

Adalet Bakanlığı sınav başvuruları

E devlet Adalet Bakanlığı sınav başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı alımları her daim merak edilmekte. Adalet Bakanlığı Hakim ve savcı adaylığı alımı, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarını gerçekleştirmekte. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları bu kısımdan yapılmakta.

Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat başvurusu e devlet

Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat başvurusu yine e devlet üzerinden yapılmakta. Peki Hakim ve Savcı Adaylığı mülakat başvurusu nasıl yapılır? E devlet girişi yaptıktan sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet tıklanır. Adalet bölümünde Hakim ve Savcı adaylığı mülakat başvuru yazısı tıklanır. Hakim ve Savcı adaylığı mülakat başvuru sayfasında, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatı için yapılan başvuru bilgileri yer almaktadır. Hakim ve Savcı adaylığı mülakat başvurunun son başvuru tarihine kadar başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz, bilgilerinizi güncelleyip değişiklik yapabilirsiniz. E devlet hakim savcı adaylığı mülakat başvurusu için tıklayınız.

Noterlik Belgesi Başvuru Sonucu Sorgulama işlemi yapmak için Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri bölümünden bu sorgulamaları yapabilirsiniz. UYAP hizmetleri sorgulamak için E devlet girişi yaptıktan sonra > e hizmetler > Adalet tıklanır. Oradan da Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri başlığı aldında bulunan alanlardan sorgulama yapmak istediğiniz kısmı tıklayabilirsiniz.

E devlet dava dosyası sorgulama

Dava dosyası sorgulama nasıl yapılır e devlet? E devlet üzerinden alacağınız hizmetler arasında dava dosyalarınızı sorgulama işlemi de mevcuttur. Dava dosyası sorgulama yapmak için yine yukarıdaki yolları deneyeceğiz. Yani e devlet girişi yaptıktan sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet seçeneği tıklanır. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri bölümünde yer alan dava dosyası sorgulam tıklanır. E devlet dava dosyası sorgulamak için tıklayınız.

İcra dosyası sorgulama

E devlet üzeriden tüm davalara ilişkin icra dosyaların da sorgulayabilirsiniz. Peki e devlet icra dosyası sorgulama nasıl yapılır? E devlet icra dosyası sorgulama yapmak için şu yol izlenir. E devlet girişi yaptıktan sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet tıklanır. Aynen dava dosyası sorgulamada olduğu gibi Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri bölümünden icra dosyası sorgulama tıklanır. E devlet icra dosyası sorgulama yapmak için tıklayınız.

Veraset ilamı sorgulama nasıl yapılır?

Veraset ilamı sorgulamak için yine e devlet kapısı kullanılır. E devle veraset ilamı sorgulama yapmak için e devlet girişi yaptıktan sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet tıklandıktın sonra açılan pencereden veraset ilamı sorgulama tıklanılır. E devlet varaset ilamı sorgulama yapmak için tıklama yapabilirsiniz.

Bu bölümden yeni SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali, Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama ve Noterlik Belgesi Başvuru Sonucu Sorgulama yapabilirsiniz.

E devlet SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali sorgulama yapmak için tıklayın.

E devlet Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama için tıklayın.

Noterlik Belgesi Başvuru Sonucu Sorgulama için tıklayın.



E devlet Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sorgulama

Vatandaşlar Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunda bulunabilir. AYM bireysel başvurusu yapacaklar bireysel başvurularını e devlet üzerinden yapmakta. Peki E devlet üzerinden Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu nasıl yapılır? e devlet girişi yaptıktan sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet tıklandıktın sonra açılan pencereden Anayasa Mahkemesi Başkanlğı bireysel başvuru sorgulama tıklanır. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru için tıklayınız.



Yeni bu kısımda Türkiye Noterler Birliği hizmetlerinden olan kişi vekaletnameleri sorgulama işlemi yapılabilir. E devlet kişi vekaletnameleri sorgulamak için tıklayınız.

E devlet Yargıtay

Yargıtay iş başvurusu

Yargıtay iş başvurusu nasıl yapılır? Yargıtay iş ilanlarına e devlet üzerinden başvuru yapılır. Peki e devlet üzerinden yargıtay ilanlarına nasıl başvurulur? e devlet girişi yapılır > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet tıklanır. Bu kısımdan Yargıtay bölümünde bulunan

İş başvurusu seçeneği tıklanır. Yargıtay iş başvurusunu buradan yapabilirsiniz.

E devlet siyasi parti üyeliği iptali başvurusu

E devlet siyasi parti üyeliği iptali nasıl yapılır? Parti üyeliğimi iptal etmek istiyorum e devlet’ten parti üyeliğimi nasıl iptal ederim? Sorularını çok kişi sormakta. Herhangi bir partiye üye iseniz ve üyeliğinizi sonlandırmak istiyorsanız yapmanız gereken e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Adalet bölümünü tıklamak. Açılan pencereden alt kısımlarda yeralan Yargıtay bölümünde yer alan Siyasi parti üyeliği iptali başvurusu seçeneğini tıklamak olmalıdır. E devlet parti üyeliği iptali için tıklayınız.

E devlet Yargıtay dava dosyaları sorgulama

Yargıtay’da bulunan dava dosyalarınızı e devlet üzerinden sorgulama imkanına da sahipsiniz. İşte e devlet Yargıtay dava dosya sorgulama yap hizmeti için tıklayın.

E devlet eğitim bölümünden bakanlıklara ait sınav başvuruları, üniversiteleri öğrenci bilgilerini sorgulama, sınav notları sorgulama, diploma sorgulama, Transkript Sorgulama, Transkript Doğrulama, burs başvuruları ve burs sonuçları, KYK yurt başvurusu ve KYK burs başvurusu, KYK yurt başvuru sonuçları ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları yine EĞİTİM bölümünde yer almakta.

Anadolu Üniversitesi öğrenci kayıt bilgileri sorgulama

Anadolu Üniversitesi öğrenci kayıt bilgileri sorgulama işlemini yapacak öğrenciler AÜ öğrenci kayıt bilgilerini sorgulamak istiyorsa bu işlemi e devlet üzerinden yapabilirler. Peki Anadolu Üniversitesi öğrenci kayıt bilgileri sorgulama nasıl yapılır? İşte e devlet Anadolu Üniversitesi öğrenci kayıt bilgileri sorgulama yapmak için izlenecek yollar. TC kimlik nosu ve e devlet şifresi yardımıyla e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümünü tıklayın. Anadolu Üniversitesi kısmında öğrenci kayıt bilgileri sorgulama seçeneğini tıklayın.

Anodulu Üniversitesi sınav notu sorgulama

Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları, AÖF güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları, AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları, AÖF bahar dönem dönem sonu sınav sonuçları, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını e devlet üzerinden öğrenebilmekte. Peki e devlet Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Anadolu üniversitesi AÖF sınav notu sorgulama yapmak için e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Anadolu Üniversitesi sınav notu sorgula tıklanır.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Üyelik Oluşturma nasıl yapılır?

E devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Üyelik Oluşturma nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 2.000.000 basılı kitap, 12 bin 500 adet basılı dergiye ait 2 milyon sayı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Üyelik Oluşturma e devlet üzerinden gerçekleştirilir. Bunun için izlenmesi gereken yol şu şekildedir: e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Cumhurbaşkanlığı bölümünden Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Üyelik Oluşturma yazısı tıklanır.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Hızlı Giriş Kartı için tıklayınız

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt kayıt işlemleri

E devlet KYK burs öğrenim kredisi başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvurusu naslı yapılır, KYK öğrenim kredisi başvurusu nereden yapılır, nasıl yapılır? Soruları ÖSYM YKS tercih sonuçlarına göre, herhangi bir üniversiteye kayıt yapmaya Hak kazanan adayların kayıtlarını yaptıktan sonra KYK burs başvurusunda bulunabilmekteler. KYK burs ve öğrenim kredisi almak isteyenler şartlara uymaları durumunda KYK burs ve kredi başvurusu onaylanmakta. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu için tıklayınız.

KYK Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri

KYK burs kredisi için taahhütname nasıl onaylanır? KYK burs ve öğrenim kredi başvurusu için taahhütname nereden imzalanır? KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler değerlendirmeler sonucunda KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu onaylanması durumunda e devlet üzerinden taahhütname imzalamaları gerekmektedir. Öğrenciler bu taahhütnameyi imzalamadıkları takdirde KYK burs ve kredi alamayacaklardır. KYK burs ve kredi taahhütnamesi onaylamak için tıklayınız.



KYK Kredi / burs durum belgesi doğrulama nasıl yapılır?

E devlet KYK Kredi / burs durum belgesi doğrulama nasıl yapılır? KYK Kredi ve burs durum belgesi doğrulama hizmeti kredi ve bus alma durumunu gösteren barkodlu belgeyi doğrulayabilirsiniz. Kredi burs doğrulama durum belgesi doğrulamak hizmeti için e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Gençlik e Spor Bakanlığı bölümü altın bulunan KYK Kredi / burs durum belgesi doğrulama yazısını tıklayınız.



E devlet Kredi / Burs Durum Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayınız

E devlet Kredi / Burs Nakil Başvurusu için tıklayınız.



E devlet Kredi / Burs İptal Başvurusu için tıklayınız.



E devlet Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama yapmak için tıklayınız



E devlet Kredi Geri Ödeme Erteleme Başvurusu için tıklayınız.



E devlet Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama hizmeti üzerinden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) üzerinen aldığınız öğrenim ve katkı kredilerinizi geri ödeme bilgileri sorgulama imkanına sahip olursunuz. KYK Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama yakmak için tıklayınız.

E devlet KYK yurt başvuru işlemleri

Üniversitelerin birinci sınıfında okuyan öğrenciler barınma ihtiyacını Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında yapmak istemeleri durumunda KYK yurt başvurusu yapmaları gerekmektedir. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu e devlet. Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK devlet yurdu başvurusu yapacaklar e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Gençlik ve Spor Bakanlığı kısmında KYK yurt başvurusu yazısı tıklanır. E devlet üzerinden sunulan bu hizmet üzerinden KYK yurt başvurusu yapılır. KYK yurt başvurusu yapmak için tıklayınız.

E devlet KYK yurt kayıt işlemleri

KYK yurt kayıtları nereden yapılır? KYK yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin KYK yurt başvurusu onaylandıktın sonra KYK tarafından açıklanan KYK yurt kayıt tarihler arasında KYK yurt kayıtları yapılmaka. KYK yurt kayıtları e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Peki KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? KYK yurt kayıtlarında bulunacak öğrenciler şu yolu denemeleri gerekir.

e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Gençlik ve Spor Bakanlığı kısmında KYK yurt kayıt işlemleri yazısı tıklanır.

E devlet Yurtta Barınma Belgesi (Arşiv) Doğrulama yapmak için tıklayın

E devlet Yurtta Barınma Belgesi (Arşiv) Sorgulama yapmak için tıklayınız.

E devlet Yurtta Barınma Belgesi Doğrulama yapmak için tıklayın.

E devlet Yurtta Barınma Belgesi Sorgulama için tıklayınız.

MEB Açık öğretim liseleri (AÖL)

Lise eğitimi örgün eğitimle yapılabileceği gibi uzaktan da yapılabilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesi okumak isteyenler AÖL başvuru şartlarını merak ediyor. Açık öğretim lisesinde kimler okur? MEB AÖL okumak isteyenler için ilköğretimi bitirenler yani 5. Sınıfı tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar (5., 6., 7., 8. Sınıftan ayrılanlar) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ya da bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlar MEB açık öğretim lise kayıdı yapabilir.

AÖL kayıtları nereden yapılır?

MEB AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sorusu da yine Milli Eğitim Bakanlığı AÖL açık öğretim lisesi okuyacak adaylar tarafından merak edilmekte. AÖL kayıtları il ve ilçe Halk Eğitim Merkezleri tarafından yapılmakta.

AÖL kayıtları ne zaman?

Açıköğretim lise kayıtları her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmakta. Açık öğretim lisesi 2002-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem yeni kayıtları 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. Açık öğretim lise kayıt tarihlerini öğrenmek için tıklayınız.

Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama nasıl yapılır?

MEB Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi sorgulamak yapmak isteyen AÖL öğrencileri öğrenci durum belgesinin nereden sorgulanacağını merak ediyor. Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi e devlet üzerinden sorgulanmakta. Peki Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi e devlet üzerinden nasıl sorgulanır? E devlet Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi sorgulamak için e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı kısmını üzerinden Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi sorgulama hizmetini kullanarak öğrenci durum bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanında barkodlu AÖL açık öğretim lisesi öğrenci durum belgesi oluşturabilirsiniz.

Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi doğrulama

Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi doğrulama işlemini de yine e devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi sorgulamak yönteminde uygulanan yolu izleyerek e devlet Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi doğrulama hizmetinden istifade edebilirsiniz. Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi doğrulama ile e devlet üzerinden oluşturulan tüm barkodlu belgelerinize buradan görüntüleyebilirsiniz. Açık Öğretim Liseleri öğrenci durum belgesi doğrulama yapmak için tıklayın.

Açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi sorgulama

MEB AÖL açık öğretim lisesinde okuyan birinin nasıl ve hangi şartlarda mezun olacaklarını merak ediyor. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler belirli şartları yerine getirmeleri durumunda açık liseden mezun olurlar. Peki açık öğretim lisesinden mezun nasıl olunur? Açık öğretim lisesi mezun olma şartları neler? AÖL mezun olmak için öğrenim görüp devam ettiği toplam dönemin en az 8 ve üstü olması bu AÖL mezun olma şartlarından birincisidir. Açık öğretim lisesi mezun olma şartlarından ikincisi ise elde edilen kredinin en az 192 ve üstü olması gerekir. AÖL’den mezun olmak için bir diğer şart ise ortak derslerden başarılı eld etmesi veya ortak derslerden muaf olması gerekir. Ancak burada önemli kısım şu: Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muaf olunmayacağı için öğrenci AÖL’den mezun olmak istiyorsa Türk dili ve Edebiyat dersinden başarılı olmak zorunda. Açık öğretim lisesinden mezun olmak için son şart ise AÖL açık öğretim lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak gerekir. Bu şartları yerine getiren AÖL öğrencileri MEB açık öğretim lisesinden mezun olurlar. Peki açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi sorgulama nasıl yapılır? AÖL çık öğretim lisesi mezuniyet belgesi sorgulama e devlet üzerinden gerçekleştirilir. Peki e devlet açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi sorgulamasını nasıl yaparım?

e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı kısmını üzerinden açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi sorgulama sekmesini tıklayın.

E devlet açık öğretim lisesi bölümünden açık öğretim liseleri öğrenci durum belgesi sorgulama ve açık öğretim liseleri mezuniyet belgesi sorgulama yapmanın dışında şu işlemleri de yapmak mümkün:

Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Doğrulama yapmak için tıklayın.

Açık Öğretim Liseleri Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi (Ek-C2) Sorgulama yapmak için tıklayabilirsiniz.

Açık Öğretim Liseleri Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi (Ek-C2) Doğrulama yapmak için tıklayın



Açık öğretim ortaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim ortaokulu okumak isteyenler MEB açık öğretim ortakolu nasıl okuyacağını, AÖO başvuru şartlarını merak ediyor. AÖO okuyan isteyenlerden aranan şartlar eğitim yılı başlangıç tarihi itibariyle 15 yaşından gün alanlar AÖO ilk kayıt yaptırma hakkına sahiptirler. Ancak bu yaş şartından ıslah evinde bulunanlar, cezaevinde tutuklu bulunanlar ile yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlar muaf tutulurlar.

Açık öğretim ortaokulu başvuru şartları

MEB AÖO açık öğretim ortaokuluna kimler başvurabilir? AÖO kayıt kimler yaptırır?

Açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptıran öğrenciler açık öğretim ortaokulu öğrenci bilgilerine nasıl ulaşacaklarını merak ediyor. Açık öğretim ortaokulu öğrencileri açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi sorgulama işlemini e devlet üzerinden gerçekleştirirler. Peki açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi nasıl sorgulanır? E devlet açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi sorgulama nasıl yapılır? e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı bölümünden Açık öğretim ortaokulu kısmından Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama sekmesi tıklanarak.

E devlet açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi sorulamada izlenen yolu takip edilmesi suretile açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi doğrulama, açık öğretim ortaokulu tamamlama belgesi sorgulama ve açık öğretim ortaokulu tamamlama belgesi doğrulama sorgulaması da yine e devlet üzerinden yapmak mümkün.

Açık öğretim ortaokulu öğrenci durum belgesi doğrulama için tıklayın.

Açık öğretim ortaokulu tamamlama belgesi sorgulama yapmak için tıklayınız.

Açık öğretim ortaokulu tamamlama belgesi doğrulama sorgulaması için tıklayız.

E devlet sözleşmeli öğretmenlik işlemleri

Sözleşmeli öğretmenin nedir? Sözleşmeli öğretmenlik yapanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde çalışmaktadır. Sözleşmeli öğretmen nasıl olunur? Sözleşmeli öğretmen olabilmek için KPSS sınavına girmiş olmak ve istenen KPSS puanına sahip olmak. Bunun yanında Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınavından da başarılı olmak suretiyle MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktır. Sözleşmeli öğretmenler kaç saat çalışır? Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışmak durumundalar. Bu haftalık 15 saat üzerinden maaşlarını alırlar. Sözleşmeli öğretmenlikte öğretmen performans puanı da oldukça önemlidir. Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alım başvuru tarihi, sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı ne zaman başlayacak? Gibi sorular öğretmen olmayı bekleyen adaylar tarafından her daim merak edilmekte. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ve alımlarına ilişkin duyurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yapılmakta. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini öğrenmek için tıklayın.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama

MEB’e bağlı olarak Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan öğretmen adayları açıklanan tarihte sözleşmeli öğretmenlik için atanıp atanmadığını öğrenebilmekte. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama nereden yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucunu e devlet üzerinden öğrenmekte. Peki e devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen atama sonucu e devlet üzerinden öğrenmek için şu yolu izleyiniz: e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden Sözleşmeli öğretmenlik işlemleri kısmında bulunan Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama sekmesini tıklayınız.

Bu hizmet üzerinden sözleşmeli öğretmen olmak için yaptığınız atama tercihlerine ilişkin sonuçları öğrenebilirsiniz. Sonuç belgenizin çıktısını alabilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri

MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik yapacak adaylar, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sözleşmeli öğretmen atama tercihleri kılavuzunda yer alan tarihler arasında yapmak durumundalar. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri, e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi girilmek suretiyle yapılmakta. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretme atama tercih işlemleri nasıl yapılır? MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e devlet üzerinden yapılır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihi e devlet üzerinden nasıl yapılır? Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi yapmak için e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden Sözleşmeli öğretmenlik işlemleri üzerinden Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi sekmesi tıklanılarak yapılar. Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi için tıklayınız.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan öğretmen adaylarının sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri sorgulama yaparak sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerini öğrenebilmekte. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri nereden sorgulanır? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerlerini öğrenmek isteyen adayların adresi e devlet olacaktır. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri e devlet üzerinden nasıl öğrenilir? e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden Sözleşmeli öğretmenlik işlemleri üzerinden Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı merkez ilanı yazısı tıklanır.

Bu hizmet sayesinde, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına katılmayı hak kazanan öğretmen adaylarının, sözlü sınava katılacakları sınav yerleri öğrenilmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında görev yapacak sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı sonrası atama sonuçlarının açıklanmasını beklemekte. sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında öğretmen atamaları atama sonuçları, e devlet http://turkiye.gov.tr’den açıklanmakta. Peki sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama nasıl yapılır? E devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama yapmak için e devlet üzerinden nasıl öğrenilir? e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden Sözleşmeli öğretmenlik işlemleriüzerinden Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama seçeneği tıklanır.

E devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama yaparak sözleşmeli öğretmen olmak için girilen sözlü sınav sonuçlarını öğrenebilme imkanına sahip olursunuz.

MEB öğrenci nakil işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı belirli dönemlerde okul değişikliği için nakil sürecini gerçekleştirmekte. Okul değişiklikleri ve nakil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenci ve veliler öğrenci nakil işlemleri nasıl yapılır? Öğrenci nakil işlemleri ne zaman başlayacak, öğrenci nakil işlemleri sorgulama nasıl yapılır? Nakil işlemleri nasıl oluyor? Sorularını sıklıkla sormakta. MEB öğrenci nakil işlemleri e devlet üzerinden yapılır? Peki MEB öğrenci nakil işlemi e devlet üzerinden nasıl yapılır? Öğrenci nakil işlemlerini e devlet, türkiye gov tr üzerinden gerçekleştirmek için e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden Sözleşmeli öğretmenlik işlemlerinin altında yer alan öğrenci nakil işlemleri yazısını tıklanır.

e devlet öğrenci nakil işlemleri sorgulayarak, okulöncesi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim lisede okuyan öğrencilerin okul değişiklikleri kapsamında nakil başvuruları gerçekleştirilir.

MEB sınav sonuç sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen MEB sınavlarına giren adaylar MEB sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MEB sınav sonuç sorgulama nereden yapılar? Sorularını girdikleri sınav sonrası sorgulamakta. Peki MEB sınav sonuçları nereden öğrenilir? MEB sınav sonuç sorgulama e devlet üzerinden gerçekleştirilir? Peki e devlet MEB sınav sonuç sorgulama nasıl yapılır? MEB sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ilk yapması gereken e devlet türkiye gov tr adresine girmek olmalıdır. TC kimlik numarası ve e devlet şifresi üzerinden e devlet girişi yapıldıktan sonra şu yollar izlenilerek MEB e devlet sonuç sorgulama yapılır. E devlet ana sayfanın en üst kısmında bulunan kamu hizmetleri tıklanır. Sona e hizmetler sekmesi seçilir. Açılan kısımda Eğitim yazızı tıklanır. Açılan sayfadan Milli Eğitim Bakanlığı kısmında yer alan MEB sınav sonuç sorgulama yazısı tıklanır.

E devlet MEB sınav sonuç sorgulama yapmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara ilişkin sonuçlara ulaşmak mümkündür.

MEB sınav yeri sorgulama

MEB tarafından yapılan sınavlara katılan adaylar katılacakları sınava neredene gireceklerinin yer aldığı sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebilmekte. Türkiye gov tr- E devlet üzerinden MEB sınav yeri sorgulama yaparak Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği sınava ilişkin sınav yerlerini TC kimlik numarası üzerinden sorgulayabilirsiniz. MEB sınav yeri sorgulama yapmak için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgi sistemi üzerinden MEB bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin listesine ulaşılabilmekte. E devlet Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi sorgulama yapmak için tıklayın.



E devlet Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Doğrulama için tıklayın

E devlet Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayınız

E devlet Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama için tıklayınız.

E devlet e-Dilekçe Sorgulama yaparak kamu kurum ve kuruluşlarına verdiğiniz dilekçe sonuçlarını öğrenebilirsiniz. E dilekçe sorgulama yapmak için tıklayınız

E devlet İletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama yapak için tıklayın.

E devlet Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Doğrulama sorgulayarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlardan alınan kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve iş yeri açma belgesine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Doğrulama yapmak için tıklayın.

E devlet Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama için tıklayın.

E devlet Lise Mezuniyet Belgesi Doğrulama için tıklayın.

E devlet Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayınız.

E devlet Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Doğrulama yapmak için tıklayın.

E devlet Öğrencilik Belgesi Doğrulama için tıklayın.

E devlet Öğrencilik Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayın.

MEB özel okullara eğitim teşvik desteği sonuçları

MEB özel okullara eğitim teşvik desteği başvuru şartları nedir, özel okullara eğitim teşvik desteği sorgulama nasıl yapılır özel okullara eğitim teşvik desteği sonuçları nereden öğrenilir? özel okullara eğitim teşvik desteği sonuçları e devlet üzerinden öğrenilebilmekte. E devlet Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama yapmak için tıklayın.

E devlet Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Doğrulama yapmak için tıklayın.

E devlet Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayın.



Polis Akademisi polis alımları

Polis Akademisi sınav giriş belgesi sorgulama

Polis Akademisi sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? Polis Akademisi sınavı giriş yerleri sorgulama, Polis Akademisi sınav giriş belgesi nereden öğrenilir? Polis Akademisi sınav yeri sorgulama nereden yapılır? Sorularını Polis Akademisi sınavlarına girecekler tarafından merak edilmekte. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ile Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin sınav giriş yerlerinin öğrenilmesi e devlet Türkiye gov tr üzerinden yapılmakta. Peki e devlet Polis Akademisi sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? E devlet üzerinden Polis Akademisi sınav giriş belgesi sorgulama yapmak için şu yolu izlemek gerekir. e devlet üzerinden nasıl öğrenilir? e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Polis Akademisi Başkanlığının altında yer alan Polis Akademisi sınav giriş bilgisi sorgulama yazısı tıklanır.

Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama - Türkiye.gov.tr e devlet

Polis Akademisi tarafından yapılan PMYO ve POMEM sınav sonuçları sınavı giren adaylar tarafından merak edilmekte. POMEM mülakat sonuçları ne zaman, Polislik sınavı sonuçları, POMEM sonuçları ile PMYO sonuçları Türkiye gov tr üzerinden e devlet şifresi ile öğrenilmekte. Peki Polis Akademisi POMEM, PMYO sonuçları nasıl öğrenilir? POMEM sınav sonuçları e devlet üzerinden sorgulamak için şu yolu izlemelisiniz. e devlet üzerinden nasıl öğrenilir? e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Polis Akademisi Başkanlığının altında yer alan Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama sekmesini tıklayın. Bu bölümde Polis Akademisi tarafında gerçekleştirilen sınav sonuçlarını öğrenmeniz mümkündür.

İŞKUR kurs ilanları İŞKUR kurs başvuruları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce vatandaşa kurs imkanı vererek onları meslek sahibi olmasına olanak sağlıyor. İŞKUR kurs sorgulama yapmak isteyenlerin merak ettiği bir diğer soru ise İŞKUR kurs kayıtları ne zaman başlıyor? Sorusu olmakta. İŞKUR kurs programları yine İŞKUR sitesi üzerinden açıklanmakta. İŞKUR kurs ilanları İstanbul, Ankara, samsun, Trabzon, İzmir, Antalya, Şanlıurfa illerindeki vatandaşlar tarafından bir hayli araştırılmakta. Peki İŞKUR kurs başvuruları ne zaman, İŞKUR kurs başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kurs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İŞKUR kurs başvurusu sorgulama Türkiye.gov.tr üzerinden e devlet aracılığıyla öğrenilmekte. İŞKUR kurs program ilanları ve ön başvuru hizmeti üzerinden İŞKUR’un açtığı istihdam kurslarını öğrenmek mümkün. İŞKUR kurs program ilanları ve ön başvuru için tıklayınız.

Mesleki yeterlilik işlemleri SRC ODY ÜDY sorgulama

SRC5 Sınav Bilgileri Sorgulama

SRC5 Sınav Bilgileri Sorgulama E devlet üzerinden yapılır. SRC5 Sınav Bilgileri Sorgulama yaparak sene içinde yapılacak mesleki yeterlilik sınav tarihlerini, mesleki yeterlilik sınav başvurularını e devlet üzerinden sorgulamak mümkün. SRC5 Sınav Bilgileri Sorgulama mesleki yeterlilik sınav sorgulamak için tıklayınız.

E devlet üzerinden SRC5 Meslek Kursları Sorgulama yapılarak il ve ilçelerde bulunan mesleki yeterlilik eğitimi veren eğitim kurumlarınının hangileri olduğunu görebilirsiniz. SRC5 Meslek Kursları Sorgulama yapmak için tıklayınız.

SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle nasıl yapılır?

SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle işlemi e devlet üzerinden yapılmakta. SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle yapmak için e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hizmet Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) bölümünde yer alan SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle sekmesi tıklanır. E devletin sunduğu bu hizmet ile SRC5 mesleki yeterlilik belgesi sınav başvurusu yapılabilmekte. Daha önce yaptığınız başvuru bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

E devlet SRC5 Sınav Başvuru Sorgulama nasıl yapılır?

E devlet üzerinden SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle işleminde yaptığımız gibi e devlet’e girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hizmet Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) bölümünde yer alan E devlet SRC5 Sınav Başvuru Sorgulama yazısın tıklayın. Bu hizmet sayesinde mesleki yeterlilik sınav başvurusu ile sınav başvuru ücreti, başvuru ödeme bilgilerini görebilirsiniz.

E devlet SRC5 Sınav Giriş Belgesi Sorgulama nasıl yapılır?

yine e devlet üzerinden yapılarak Mesleki Yeterlilik SRC5 Sınav Giriş Belgesi Sorgulama yapılarak sınavı nerede girileceğini, sınav saati ve sınav salon bilgilerini öğrenebilirsiniz. SRC5 Sınav Giriş Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayınız.

SRC5 Sınav Sonuç Sorgulama nasıl yapılır?

Mesleki yeterlilik SRC5 sınavına girenler SRC5 Sınav Sonuç Sorgulama nasıl yapılır? Mesleki yeterlilik SRC5 sınav sonuçları sorgulama nereden yapılacağını merak etmekte. SRC5 sınav sonuçları Türkiye.gov.tr e devlet üzerinden sorgulanmakta. Mesleki yeterlilik SRC5 sınav sonuçları için tıklayınız.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bursluluk Durum Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayınız.



Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Bursluluk Durum Belgesi Doğrulama yapmak için tıklayınız.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama yapmak için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) e devlet işlemleri

Üniversite E-Kayıt nasıl yapılır?

Üniversitelerin herhangi bir bölümüne kayıt yaptıracak adaylar üniversite e kayıt nedir, üniversite e kayıt sorgulama, üniversite e kayıt yap, üniversite e kayıt ne zaman başlıyor, üniversite e kayıt başladı mı, üniversite e kayıt için gerekli beleler neler? Gibi soruları ÖSYM tercih sonuçları sonrası en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM tercih ve yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla birlikte üniversiteye kayıt yaptıracak adayların yüz yüze kayıt tarihleri ile birlikte elektronik ortamda yapacakları e kayı tarihlerini açıklamakta. Peki üniversite e kayıt naslı yapılır? Üniversite e kayıt nereden yapılır? İşte detaylar. Üniversite e kayıt Türkiye.gov.tr e devlet üzerinden yapılmakta. E devlet üzerinden üniversite e kayıt nasıl yapılır?

Türkiye.gov.tr üzerinden e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünde yer alan Üniversite E kayıt sekmesi tıklanarak üniversite elektronik kayıtları yapılır. E devlet üniversite e kayıt yapmak için tıklayınız.

Üniversite e kayıt hizmeti sayesinde YÖK ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir önlisans ve lisans programına yerleştirilen adaylar ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt tarihleri arasında elektronik kayıtlarını bu alandan gerçekleştirirler.

Denklik Başvurusu Sorgulama nasıl yapılır?

Denklik Başvurusu Sorgulama işlemi yine Türkiye gov tr üzerinden e devlet kapısı ile yapılmakta. YÖK denklik başvuru takibi e devletin sunduğu bu hizmet sayesinde takip edilmekte. Denklik Başvurusu Sorgulama yapmak için tıklayınız.

Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Sorgulama e devlet için tıklayınız.

Doçentlik Sözlü Sınav Başarı Belgesi Doğrulama e devlet için tıklayınız

Denklik Durum Belgesi Doğrulama e devlet için tıklayınız.

Denklik Durum Belgesi Sorgulama e devlet için tıklayınız.

Doçentlik Belgesi Doğrulama e devlet için tıklayınız.

Doçentlik Belgesi Sorgulama e devlet için tıklayınız.

Okul Tanıma Belgesi Doğrulama e devlet için tıklayınız.

Öğretim Elemanı Belgesi Doğrulama e devlet için tıklayınız.

Öğretim Elemanı Belgesi Sorgulama e devlet için tıklayınız.

Üniversite e kayıt sorgulama belgesi nasıl alınır?

Üniversite belgesi sorgulama nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK) bünyesinde faaliyet gösteren üniversitelerde okuyan öğrenciler öğrenci belgelerini hızlı bir şekilde elektronik ortamda ulaşabilirler. Peki öğrenci belgesi sorgulama nasıl yapılır? Üniversite e kayıt sorgulama belgesi e devlet üzerinden alınmakta?

E devlet öğrenci belgesi sorgulama nasıl yapılır?

türkiye.gov.tr üzerinden e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünde yer alan Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama yazısı tıklanır.

Bu işlemi e devlet e giriş yaptıktan sonra üst kısımda arama kısmına Öğrenci Belgesi Sorgulama yazılıp direk arattırıldığında da yapılır.

Üniversite E-Kayıt Belge Doğrulama da yine e devlet üzerinden yapılmakta. Bunun için üniversite e kayıt belge doğrula yapmak için tıklayınız.

Üniversite mezun belgesi nasıl alınır?

Üniversite mezuniyet belgesi nereden alınır? Üniversite mezun belgesi sorgulama yapmak isteyenler tarafından merak edilmekte. Üniversite mezuniyet belgesi e devlet üzerinden mi alınır? Yükseköğretim mezun belgesi sorgulama işlemi yine e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. E devlet üniversite mezuniyet belgesi almak için Türkiye gov tr e devlet kapısı üzerinden TC kimlik no ve e devlet şifresi ile e devlet giriş yapılır. Sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama yazılır ve direk olarak arama yapılır. Bu işlemi başka şekilde de yapmanız mümkün. Bunun için e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Eğitim bölümününden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünde yer alan Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama yazısına tıklanır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e devlet işlemleri

Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama

Doğum yardımı başvurusunda bulananlar doğum yardımı başvurusu sorgula nasıl yapılır? Doğum yardım başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır? Sorularını sormakta. Doğum yardımı başvurusu yapacaklar başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirmekte. Peki doğum yardımı başvurusu e devlet’ten nasıl yaparım? E devlet doğum yardımı başvurusu şu şekilde yapılır: Türkiye gov tr e devlet kapısı üzerinden e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Sosyal Güvenlik ve Sigorta tıklanır. Açılan sayfadan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünde bulunan Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama sekmesi tıklanır.

Engelli evde bakım maaş başvurusu nasıl yapılır?

Engelli evde bakım başvurusu sonucu sorgulama nasıl yapılır? Doğum Yardımı Başvuru Sonucu bir diğer şekilde de yapılır. Bunun için e devlet girişi yaptıktan sonra sayfanın en üst kısmında bulunan ‘Size nasıl yardımcı olabilirim?’ Yazısının bulunduğu arama çubuğuna Doğum Yardımı Başvuru Sonucu sorgulama yazıp arama yapılır.

E devlet Doğum Yardımı Başvuru Sonucu sorgulama hizmetiyle almaka olduğunuz engelli evde bakım ödemelerine ilişkin bilgileri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama

Evde bakım maaşı alan engelli vatandaşlar engelli evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Engelli evde bakım maşı almak için nereye başvurulur? Engelli evde bakım maaşı sorgulama yapacaklar, özürlü evde bakım maaşı sorgulama, engelli evde bakım ücreti sorgulama, e devlet engelli evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılacağını internet üzerinden araştırmakta. Engelli evde bakım ödeme bilgilerini sorgula işlemi e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yapmak için Türkiye gov tr e devlet kapısı üzerinden giriş yapıldıktan sonra sayfanın en üst kısmında yer alan arama çubuğuna Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazılıp arama yapılmak suretiyle öğrenilmekte. Ya da e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Sosyal Güvenlik ve Sigorta tıklanır. Açılan sayfadan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünde bulunan Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama sekmesi tıklanmak suretiyle de evde bakım engelli maaş bilgileri sorgulanmakta. Tıklayınız.

Gelir Testi Sonucu Sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelir testi üzerinden Genel Sağlık Sigortası primlerini belirlemektedir. GSS gelir testi yapılmak suretiyle pirimin kim tarafından ve ne kadar ödeneceği belirlemiş olunur. Peki gelir testi sorgulama nasıl yapılır? SGK gelir testi sonucu sorgulama nereden yapılır? Gelir testi sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta. GSS gelir testi e devlet sorgulama yapmak için tıklayınız.

İşçi Sendikaları Üyelik Doğrulama e devlet sorgulama için tıklayınız

İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri e devlet sorgulama için tıklayınız.

Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama e devlet sorgulama için tıklayınız.

Özel Kreş, Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açmak için Ön Başvuru e devlet sorgulama için tıklayınız.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Proje Destekleri Takip e devlet sorgulama için tıklayınız.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu e devlet sorgulama için tıklayınız.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama e devlet sorgulama için tıklayınız.

Yurtdışı borç sorgulama

SGK yurtdışı borçlanması hakkından yararlanmak isteyenler SGK yurt dışı borçlanma nereden yapılır? SGK yurt dışı borçlanma nasıl yapılır? Sorularını merak etmekte. SGK yurtdışı borçlanma işlemlerinde nerede yapılır? Yurtdışı Borçlanma Belge Sorgulama işlemleri e devlet girişi üzerinden gerçekleştirilmekte. E devlet üzerinden yurtdışı borçlanma belge sorgulama hizmetini kullananlar, 3201 Sayılı Kanun çerçevesinde yurtdışı borçlanmalarında kullanılmak üzere yurtdışında çalıştıkları sigorta sürelerini ya da ev kadınlığı sürelerini gösteren belgeleri görebilme imkanına sahip olursunuz. Yurtdışı Borçlanma Belge Sorgulama yapmak için e devlet girişi yapıldıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna Yurtdışı Borçlanma Belge Sorgulama yazılıp arattırılır. Ya da e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Sosyal Güvenlik ve Sigorta tıklanır. Açılan sayfadan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünde bulunan Yurtdışı Borçlanma Belge Sorgulama kısmına tıklamanız yeterli olacaktı. Yurtdışı Borçlanma Belge Sorgulama için tıklayınız.

E devlet Yurtdışı borçlanma belge doğrulama yapmak için tıklayın.

DASK poliçe sorgulama

Deprem riski Türkiye’nin bir gerçek zira Türkiye deprem kuşağında yer almakta. Bundan dolayı da belirli büyüklüklerde zaman zaman son dakika deprem haberleriyle karşılaşmak mümkün. Deprem riskine karşı DASK sigortası yapanlar ya da yaptıracaklar DASK poliçe sorgulama nasıl yapılacağını araştırıyor. DASK poliçe sorgulama e devlet üzerinden yapmak mümkün. Peki poliçe sorgulama e devlet üzerinden nasıl yapılır? Poliçe sorgulama için e devlet giriş bilgileriyle Türkiye gov tr’ye girilir. E devlet giriş yapıldıktan sonra üst kısımda yer alan arama çubuğuna poliçe sorgulama yazılarak direk olarak arama yapılacağı gibi e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Sosyal Güvenlik ve Sigorta tıklanır. Açılan pencereden Doğal Afet Sigortaları Kurumu kısmında yer alan poliçe sorgulama tıklanır.

Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama

Aile yarımı bildirimi nasıl yapılır? Aile yardım bildirimi nasıl verilir? Aile yardım bildirimi e devlet üzerinden yapılır. Peki aile yardım bildirimi nasıl doldurulur e devlet üzerinden? Sorusuna ilişkin cevaba gelirsek Türkiye.gov.tr e devlet kapısı üzerinden TC no ve e devlet şifresi üzerinden e devlete giriş yapıldıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna Aile Yardımı Bildirimi Sorgulama yazılıp arama yapılarak sorgulanabilir. Ya da e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Sosyal Güvenlik ve Sigorta tıklanır. Açılan pencereden Hazine ve Maliye Bakanlığı e devlet işlemlerinden Aile yardımı bildirimi sorgulama yazısı tıklanır.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sorgulama

SGK tescil ve hizmet dökümü ne demek, SGK tescil ve hizmet dökümü durumu aktif ne demek, SGK tescil ve hizmet dökümü nereden alınır? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. SGK sigorta koluna tabi olan çalışanlar 4A hizmet dökümünü, Kendi hesabına çalışan Bağ-Kur statüsünde olanlar yani 4B hizmet dökümünü ile Emekli Sandığı statüsüne bağlı olanlar 4C hizmet dökümünü e devlet üzerinden sorgulayabilmekteler. Peki e devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sorgulama nasıl yapılır?

SGK hizmet Dökümü sorgulama

SSK hizmet dökümü isimden sorgulama, TC kimlik no ile SSK hizmet dökümü SORGULAMA, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sorgulamak için Türkiye gov tr üzerinden e devlet giriş yapılarak sorgulamak mümkündür. Peki SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sorgulama e devlet üzerinden nasıl yapılır? E devlet girişi yapıldıktan sonra sayfasın üst kısmında yer alan arama çubuğuna SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sorgulama yazılarak direk arama yapılabileceği gibi e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Sosyal Güvenlik ve Sigorta tıklanır. Açılan pencere üzerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu kısmından SGK Tescil ve Hizmet Dökümü yazısı tıklanır.

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama

E devlet girişi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama yapmak mümkün. Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama hizmeti üzerinden 4A, 4B ve 4C sigorta kayıtlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeleri barkodlu olarak erişimine sahip olunmakta. Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama yapmak için tıklayınız.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama nasıl yapılır? SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama e devlet üzerinden yapılmakta. Peki SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama nasıl yapılır? SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama işlemi için tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu 4A Hizmet Dökümü sorgulama

SGK 4A Hizmet Dökümü sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden 4A sigorta koluna muhatap olarak çalışanlar sigorta hizmet dökümü sorgulayarak detaylı bilgilerine ulaşmak mümkündür. 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır?

E devlet girişi yapıldıktan sonra sayfanın en üst kısmında yer alan arama çubuğuna 4A hizmet dökümü nasıl sorgulanır? Yazılır. Oradan da 4A hizmet dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu) tıklanır.

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

E devlet üzerinden 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama yapılabilmekte. Bu hizmet sayesinde 4-A sigorta koluna sahip çalışanlar e devlet üzerinden oluşturulan barkodlu hizmet dökümü belgesinin hakiki olup olmadığını barkod doğrulaması üzerinden gerçekleştirerek doğruluk kontrolü yapabilir. SGK 4A hizmet dökümü belgesi doğrulama yapmak için tıklayın.

4A-4B işgörmezlik ödemesi görme

4A-4B işgörmezlik ödemesi görme nasıl yapılır? 4A-4B işgörmezlik ödemesi görme sorgulaması e devlet üzerinden yapılır. Bu uygulama ile 4A-4B sigorta koluna tabi olanlar iş görmezlik ödemelerini bu alandan takip edebilirler. 4A-4B işgörmezlik ödemesi görme sorgulaması için tıklayınız.

Askerlik başvurusu borçlanması nasıl yapılır?

4A Askerlik Borçlanması Başvurusu yapacaklar SGK askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik borçlanması şartları neler, askerlik borçlanması nasıl ödenir, askerlik borçlanması hesaplama, askerlik borçlanması kaç gün, askerlik borçlanması nereden yapılır? Soruları 4A sigorta kolu kapsamında çalışan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. Askerlik borçlanması e devlet üzerinden yapılmakta. Peki askerlik borçlanması SGK e devlet ile nasıl yapılır?

4A askerlik borçlanması başvurusu e devlet

SGK askerlik borçlanması yapmak isteyenler Türkiye gov tr e devlet kapısı üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra sitenin en üstünde yer alan arama çubuğuna 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu yazılır. Oradan da 4A askerlik borçlanması başvurusu tıklanır.

4A doğum borçlanması başvurusu

4A doğum borçlanması başvurusu nedir, 4A doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? Doğum borçlanması kimler yapar? Soruları doğum borçlanması yapacak çalışan kadınlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Doğum borçlanması, doğum yapmış olunmasıyla birlikte çalışma hayatına ara veren kadınlar tarafından geriye dönük olarak prim borçlarının ödenmesi için getirilen bir düzenlemedir. Kadınlar üç çocuk için doğum borçlanması yapabilmekte. Peki doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır, doğum borçlanması başvurusu nereye yapılır? Doğum borçlanması e devlet üzerinden yapılmakta. Peki SGK doğum borçlanması başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır? Doğum borçlanması başvurusu yapmak için ilk yapılması gereken Türkiye gov tr üzerinden e devlet girişi yapmak. e devlet girdikten sonra > kamu hizmetleri > e hizmetler > Sosyal Güvenlik ve Sigorta tıklanır. Açılan pencere üzerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu kısmından Sigortalılık Uygulamaları kısmından 4A doğum borçlanması başvurusu yazısını tıklanır.

Ya da e devlet SGK 4A doğum borçlanması başvurusu yapmak için e devlet girişi yaptıktan sonra sayfanın en üst kısmında yer alan arama çubuğuna 4A doğum borçlanması başvurusu yazılır.

Ardan da 4A doğum borçlanması başvurusu seçeneği tıklanır.

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

E devlet 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti nasıl yapılır? 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti e devlet üzerinden yapılır? E devlet üzerinden 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti sorgulama yapmak için E devlet girişi yaptıktan sonra sayfanın en üst kısmında yer alan arama çubuğuna 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti yazılır ve aradan da 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti tıklanır.

4B Askerlik Borçlanması başvurusu nasıl yapılır?

4B Askerlik Borçlanması başvurusu nereden yapılır? 4B Askerlik Borçlanması başvurusu kimler yapar? 4B Askerlik Borçlanması başvurusu nasıl yapılır? Gibi sorular da yine Bağkur’a tabi olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

4B Askerlik Borçlanması başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. Peki e devlet 4B Askerlik Borçlanması başvurusu nasıl yapılır? 4B Askerlik Borçlanması başvurusu yapmak için ilk yapılması gereken Türkiye gov tr tıklanılarak e devlet girişi yapmak olacaktır. E devlet girişi yaptıktan sonra sayfanın en üst kısmında yer alan arama çubuğuna 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu yazılır.

Gelen kısımlardan 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu tıklanır.

4B borç durumu sorgulama

4B borç durumu sorgulama nasıl yapılır? 4B borç durumu sorgulama nereden yapılır? 4B borç durumu sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta. Bu hizmet sayesinde 4B sigorta koluna tabi olan sigortalıların zamanında ödenmeyen primlerine ilişkin borçları hakkında gerekli bilgilendirmelerin neler olduğuna ilişkin bilgiler öğrenilmekte. 4B borç durumu sorgulama için tıklayınız.

4B Doğum Borçlanması Başvurusu nasıl yapılır?

Bağkur doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır? Bağkur 4B doğum borçlanması nereden yapılır? 4B doğum borçlanması başvurusu yapacaklar bu sorularının cevabını merak ediyor. 4B doğum borçlanması yapacakları için adres e devlet olacaktır. Peki 4B doğum borçlanması başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır? 4B doğum borçlanması yapmak için e devlet giriş bilgilerinizle Türkiye gov tr’ye girmeniz gerekir. E devlet girişi yaptıktan sonra sayfan üst kısmında yer alan arama çubuğuna 4B doğum borçlanması başvurusu yazılır. Oradan da 4B doğum borçlanması başvurusu tıklanır.

Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışı hizmet/ikamet belgeleriyle yurt dışı borçlanma talebinde bulunulması e devlet sorulamak için tıklayınız

4B Hizmet Bilgisi e devlet sorulamak için tıklayınız

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı e devlet sorulamak için tıklayınız

4B Ödeme Dökümü e devlet sorulamak için tıklayınız

4B Tescil Kaydı e devlet sorulamak için tıklayınız

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi e devlet sorulamak için tıklayınız

4B Kapsamında Toptan Ödeme İhyası e devlet sorulamak için tıklayınız

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü e devlet sorulamak için tıklayınız

4C Tescil Kaydı e devlet sorulamak için tıklayınız

E devlet 6552 Yapılandırma Sorgulama için tıklayınız

E devlet 6736 Yapılandırma Sorgulama yapmak için tıklayın

E devlet 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi için tıklayınız

E devlet 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi Doğrulama için tıklayınız

E devlet Ev Hizmetlerinde Çalışanların İstirahat Raporu Çalışmazlık Bildirimi için tıklayınız

E devlet 4A İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı için tıklayınız

E devlet 4A İsteğe Bağlı Sigortalılığı Sona Erdirme için tıklayınız

E devlet 4/B-2020 Erteleme Kapsam Listesi (Covid-19) için tıklayınız

4A Emekli Ödeme Bilgileri sorgulama

4A Emekli Ödeme Bilgileri nereden öğrenilir? 4A Emekli Ödeme Bilgileri sorgulama nasıl yapılır? 4A Emekli Ödeme Bilgileri e devlet üzerinden gerçekleştirilir. 4A Emekli Ödeme Bilgileri sorgulama yapılarak SGK sigorta koluna sahip emekliler maaş bilgilerine ve emekli maaşlarında olan kesinti bilgilerini takip edebilmekteler. Peki 4A Emekli Ödeme Bilgileri sorgulaması nasıl yapılır? 4A Emekli Ödeme Bilgileri öğrenmek için e devlet girişi yapılır. E devlet kapısına girildikten sonra arama çubuğuna 4A Emekli Ödeme Bilgileri yazılır. Oradan da 4A Emekli Ödeme Bilgileri yazısı tıklanır.



4A Emeklilik Kaydı sorgulama nasıl yapılır?

4A Emeklilik Kaydı sorgulama e devlet üzerinden yapılır. 4A Emeklilik Kaydı sorgulama yapmak için tıklayınız.

4B Banka ve Adres Değişikliği nasıl yapılır?

4B Banka ve Adres Değişikliği nereden yapılır? Emekliler 4B Banka ve Adres Değişikliklerini e devlet üzerinden yaparlar 4B Banka ve Adres Değişikliği için e devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna 4B Banka ve Adres Değişikliği yazılır ve oradan 4B Banka ve Adres Değişikliği tıklanılır.

4B Banka ve Adres Değişikliği hizmeti sayesinde gelir ya da aylık alan 4B sigorta koluna mensup emekliler, banka ve adres değişikliklerini bu sayfa üzerinden takip ederler. Hem banka hem de adres bilgilerini değiştirip güncelleme yapabilirler.

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B emekli aylığı hesaplama nasıl yapılır? Emekli aylığı nasıl hesaplanır, ne kadar emekli maaşı alırım? Bağkur emekli maaşı hesaplama, Bağkur emekli maaşı nereden hesaplanır, 4B Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanır? Soruları Bağkur’dan emekli olan ya da olacaklar tarafından merak edilmekte. 4B emekli aylığı hesaplama yapmak isteyenlerin adresi e devlet olacaktır. Peki Bağkur emekli aylığı e devlet üzerinden nasıl hesaplanır? Türkiye gov tr üzerinden e devlet girişi yapılır. E devlete giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna 4B Emekli Aylığı Hesaplama yazılır ve 4B Emekli Aylığı Hesaplama tıklanır.

4B emekli aylığı kesintileri nasıl öğrenilir?

4B emekli aylığı kesintileri nasıl sorgulanır? Bağkur emeklisi kesintileri nerden öğrenilir? 4B emekli maaş kesintileri nasıl öğrenilir? Soruları yine Bağkur 4B emeklileri tarafından sıklıkla sorgulanmakta. 4B emekli aylığı kesintiler e devlet üzerinden öğrenilir. Peki Bağkur emekli kesintileri e devletten nasıl öğrenilir? Bağkur emekli kesintisi öğrenmek için e devlette nereye girilir? 4B emekli aylığı kesintiler sorgulamak için e devlet girişi yapılır. E devlete giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna 4B emekli aylığı kesintileri yazılır ve tıklanır.

4B Emekli Aylık Bilgisi sorgulama nasıl yapılır? 4B emekli maaş bilgisi e devlet üzerinden öğrenilir. Bağkur emekli aylık bilgisi için tıklayınız.

4C Banka ve Adres Değişikliği e devlet üzerinden yapılmakta. Emekli Sandığı banka ve adres değişikliği için tıklayın.

4C Bir Aylık Maaş Tercihi nasıl yapılır? Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar 4C aylık maaş tercihlerini e devlet üzerinden gerçekleştirmekteler. Emekli Sandığı 4C bir aylık maaş tercih e devlet başvurusu için tıklayınız.

Ölüm yardımı başvurusu Dul yetim aylığı başvurusu

Ölüm yardımı nasıl alınır? Ölüm yadımı nereden alınır? Ölüm yardımı nasıl alınır? Dul yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır, dul yetim maaş başvurusu nereden yapılır? Soruları da yine vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Ölüm yardımı başvurusu Dul yetim aylığı başvurusu e devlet üzerinden gerekleştirilmekte. Peki Ölüm yardımı başvurusu Dul yetim aylığı başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır? Ölüm yardımı başvurusu ve dul yetim aylığı başvurusu yapmak için ilk yapılması gereken e devlet girişi yapmak. E devlet girişi yapıldıktan sonra sayfanın üstünde yer alan arama çubuğuna Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi yazısı yapıp tıklamak.

İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı almak için nereye başvurur? İşsizlik maaşı başvurusu ne zaman yapılır? Kıdem tazminatı başvurusu nasıl yapılır? Gibi soruları yine vatandaşlar tarafından merak edilmeke. İŞKUR üzerinden işsizlik ödeneği almaya hak kazananlar İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu işlemlerini e devlet üzerinden gerçekleştirmekte. Peki İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yapılarak işsizlik maaşı ne kadar alacağı yine e devlet üzerinden öğrenilmekte. Peki e devlet üzerinden işsizlik maaşına nasıl başvurulur? İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu için Türkiye gov tr üzerinden e devlet girişi yapılır. E devlete giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna şsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu yazılır.

Oradan da işsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu tıklanır.

İşsizlik ödeneği nasıl sorgulanır?

İşsizlik ödeneği başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği başvurusu nereden yapılır? İşsizlik ödeneği başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilir. İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama yapmak için e devlet girişi yapılır ve arama çubuğu kısmına İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama yazılır ve tıklanır.

e-Vergi Levhası Sorgulama nasıl yapılır?

e-Vergi Levhası Sorgulama nereden yapılır? E devlet e-Vergi Levhası Sorgulama nasıl yapılır? E devlet e-Vergi Levhası Sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta. Bu uygulam sayesinde bir kişi veyahut kuruma ait vergi levhasını görüntülemek mümkün. E devlet e-Vergi Levhası Sorgulama yapılarak son üç yıla ait gerçekleşen vergi miktarlarını ve vergi matrahlarına ulaşmak mümkün. E devlet e-Vergi Levhası Sorgulama için tıklayınız.

Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır?

Vergi borcu sorgulama nereden yapılır? Şirket vergi borcu sorgulama nasıl yapılır, vergi borcu sorgulama telefon numarası ile nasıl yapılır? Vergi borcu sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta. Peki vergi borcu sorgulama e devlet şifresi ile nasıl yapılır, ev vergi borcu sorgulama e devlet üzerinden yapılabileceği gibi emlak vergisi vergi borcu sorgulama e devlet üzerinden de gerçekleştirilmekte. Bunun yanında araç vergi borcu sorgulama e devlet, plakadan vergi borcu sorgulama e devlet girişi yapılarak da sorgulanır. Vergi borcu sorgulama yapmak için Türkiye gov tr üzerinden e devlet girişi yapılır. E devlet girişi yapıldıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna Vergi borcu sorgulama yazılır ve tıklanır.

Tapu ve kadastro harç sorgulama nasıl yapılır?

Tapu ve kadastro harç borcu nasıl öğrenilir? Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama / Döner Sermaye Ödeme yine e devlet üzerinden yapılmakta. E devletin sunduğu bu hizmet sayesinde sahip olduğunuz tapunuza ilişkin harç bilgilerine, harç numarası ya da e ödeme seri numarası ile sorgulama yapabilirsiniz Tapu ve kadastro harç sorgulama yapmak için tıklayın.

Asker alımı yoklama başvurusu

Yoklama başvurusu nasıl yapılır? Yoklama başvurusu süreç takibi nereden yapılır? E devlet yoklama başvurusu nasıl yapılır, e devlet yoklama başvurusu askerlik çağına giren gençler tarafından merak edilmekte. Millî Savunma Bakanlığı Yoklama Başvurusu süreç takibi e devlet üzerinden gerçekleştirmek mümkün. Peki e devlet askerlik yoklama başvurusu nasıl yapılır? ASAL yoklama başvurusu nedir? ASAL yoklama başvurusu nasıl yapılır?

Asker alımı yoklama başvurusu yapmak için Türkiye gov tr üzerinden e devlet girişi yapılır. E devlet girişi yaptıktan sonra sitenin üst kısmında yer alan araç çubuğuna Asker alımı yoklama başvurusu yazılır. Buradan yoklama başvurusu süreç takibi (Milli Savunma Bakanlığı, yoklama başvurusu (Milli Savunma Bakanlığı), Asal celp dönem tercihi, askerlik durum belgesi sorgulama, yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve sevk başvurusu seçeneklerinden hangisi isteniyorsa o kısım tıklanır.

Askerlik durum belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Askerlik durum belgesi nerden sorgulanır? Askerlik durum belgesi sorgulama e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Askerlik durum belgesi sorgulama yapmak için e devlet üzerinden yapılır. Milli Savunma Bakanlığı askerlik durum belgesi sorgulama yapmak için Türkiye gov tr üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile e devlet giriş yapılır. E devlet sitesine giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında yer alan arama çubuğuna askerlik durum belgesi sorgulama yazılır.

Oradan da askerlik durum belgesi sorgulama seçeneği tıklanır.

ASAL Celp Dönem Tercihi nasıl yapılır?

ASAL celp dönem sorgulama nereden yapılır? ASAL celp dönem sorgulama nasıl yapılır? ASAL celp dönemi sorgulama e devlet üzerinden yapılmakta. E devlet Milli Savunma Bakanlığı ASAL celp dönem tercihi için tıklayınız.

Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu nasıl yapılır?

Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu nereden öğrenilir? E devlet Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu nasıl sorgulanır? Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu e devlet üzerinden sorgulamak mümkündür. Bunun için e devlet girişi yapıldıktan sonra arama çubuğuna Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu yazılır ve tıklanır.

Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama e devlet için tıklayın

Kasko Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Poliçe Sorgulama (Tüzel Kişi) e devlet için tıklayın

Mesleki Sorumluluk Poliçe Sorgulama (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Mesleki Sorumluluk Poliçe Sorgulama (Tüzel Kişi) e devlet için tıklayın

Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama e devlet için tıklayın

Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Tehlikeli Madde ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Tehlikeli Madde ve Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Tüzel Kişi) e devlet için tıklayın

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası) e devlet için tıklayın

Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi) e devlet için tıklayın

Yeşil Kart Poliçe Sorgulama (Gerçek Kişi) e devlet için tıklayın

Yeşil Kart Poliçe Sorgulama (Tüzel Kişi) e devlet için tıklayın

Zorunlu Yolcu Taşıma (ZYT) Poliçe Sorgulama (Tüzel Kişi) e devlet için tıklayın

E devlet belediye hizmetleri

E devlet üzerinden Türkiye’deki tüm belediyelerin sağladığı arsa rayiç değeri sorgulama başta olmak üzere, askıdaki imar planı sorgulama, belediye hizmetleri sorgulama, encümen kararı sorgulama, imar durum bilgisi sorgulama, ihale sorgulama, nikah salonu durum sorgulama, nöbetçi eczane sorgulama başta olmak üzere

Su ve kanalizasyon idaresi hizmetleri üzerinden de arıza ve bakım bilgisi sorgulama, baraj doluluk oranları, su aboneliği sorgulama, su analiz raparu ve su faturası sorgulama yapılabilmekte.

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E devlet en çok kullanılan hizmetler