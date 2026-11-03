Kız kardeşi Osmaniye’de toprağa verildi! Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin vefat eden kız kardeşi Serpil Bahçeli memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve YENİ Parti Lideri Özgür Özel, acılı gününde Meclis'te Bahçeli'ye taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybeden ablası Serpil Bahçeli, memleketi Osmaniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Bahçeli'nin cenazesi, Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
MECLİS'TE TAZİYE ZİYARETİ
Kardeş acısı yaşayan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye siyasi parti liderlerinden taziye ziyaretleri gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Bahçeli'yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.