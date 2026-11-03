Sıfır Atık Çalıştayı Manisa’da düzenlendi!

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen çalıştay, “Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi” yaklaşımıyla hayata geçirildi. Çalıştayda ortaya konulan yerel ihtiyaçların, deneyimlerin ve çözüm önerilerinin Manisa’nın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sunması hedeflendi.

Çalıştay, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda; Manisa Valiliği himayelerinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde 3 Kasım 2026 tarihinde Celal Bayar Üniverstesi ev sahipliğinde gerçekleşti . Çalıştayda Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadr Ay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Mainsa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ve Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fak Gürocak hitaplarda bulundu.

SIFIR ATIK YAŞAM TARZINA DÖNÜŞMELİ

Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, sıfır atık yaklaşımının israfla mücadele, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların korunması açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, “Sıfır atık demek israfla mücadele etmek, sürdürülebilir üretim yapmak, temiz hava, temiz su ve temiz toprak demektir. Atık mücadelesi, atık oluşumunu önleyerek başlamalı; tüketimin azaltılması, yeniden kullanım imkânlarının araştırılması ve ortaya çıkan atıkların güvenilir şekilde bertaraf edilmesiyle sürdürülmelidir.” dedi. Manisa'da 15 tematik masa etrafında yürütülecek çalışmalarla ilin sorunlarının tespit edilerek çözüm önerileri geliştirileceğini belirten Kılınç, “Veri temelli ve bilimsel bir yaklaşımla ortak akla ulaşmayı hedefliyoruz. Ortaya çıkacak uygulanabilir modellerle hem Manisa'nın yerel hedeflerini belirleyecek hem de ulusal politikalara katkı sağlayacağız. Sıfır atık bir proje olarak başladı ancak bunu bir yaşam tarzına dönüştürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

ASIL AMAÇ İSRAFI KAYNAĞINDA ÖNLEMEK

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay ise, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde gelişen sıfır atık vizyonunun, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda Türkiye'de önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, “Bugün önceliğimiz bu farkındalığı kalıcı bir yaşam kültürüne dönüştürmektir. Sıfır atık yalnızca geri dönüşümden ibaret değildir. Asıl amaç israfı kaynağında önlemek ve kaynakları bilinçli kullanmaktır. Üniversiteler olarak bilgi birikimimizi bu sürece aktarmak, kamu kurumları ve sanayiyle iş birliği yapmak, özellikle gençlerimizde çevre bilincini güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.” diye konuştu. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının yerel ölçekteki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu da ifade eden Ay, çalıştayda geliştirilecek fikirlerin somut projelere ve kalıcı iş birliklerine dönüşmesini temenni etti.

BAŞARI ATIĞI TOPLAMAKTAN DAHA ÇOK ÖNLEMEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, sıfır atık, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, “Atık yönetimini yalnızca çöplerin toplanması ve uygun alanlara taşınması olarak değerlendiremeyiz. Asıl önemli olan, daha en başından atık oluşumunu azaltmak, kullanılabilecek malzemeleri yeniden değerlendirmek ve geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmaktır. Başarımızı yalnızca ne kadar atık topladığımızla ölçmemeliyiz. Önemli olan ne kadar atığın oluşmasını önlediğimiz ve ne kadarını yeniden ekonomiye kazandırdığımız olmalıdır” dedi. Kayabaş, çalıştaydan Manisa için uygulanabilir öneriler ve kurumlar arası ortak çalışma takvimleri çıkmasını beklediklerini, sonuçların somut projelere dönüşmesini önemsediklerini kaydetti. “Sıfır Atık Yalnızca Bir Proje Değil, Yaşam Kültürü Olmalı” Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, sıfır atık yaklaşımının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada yalnızca atığı konuşmak için değil; toprağımızı, suyumuzu, ormanlarımızı, tarımsal üretimimizi ve gelecek nesillere bırakacağımız yaşam alanlarını değerlendirmek için bir aradayız. Sıfır atık yalnızca bir proje ya da uygulama değil, bir yaşam kültürü olmalıdır. Atığı azaltmak bir davranış, israfı önlemek bir sorumluluk. Sıfır atığı yaşam kültürüne dönüştürmek ise gelecek nesillerimize bırakacağımız en değerli mirastır.” diye konuştu.

ATIĞI EKONOMİYE HAM MADDE OLARAK GÖRMELİYİZ

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak, sıfır atık sisteminin yerel dinamiklerle güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, “Atığı sadece bir çevre problemi olarak görüp bertaraf etmek değil, onu henüz oluşmadan kaynağında azaltmak ve ekonomiye kazandırılabilir bir ham madde hâline getirmek istiyoruz. Manisa, güçlü sanayisi ve geniş ölçekli tarımsal üretimiyle atık yönetimi konusunda çok özel bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli doğru yönetmek, sanayi atıklarından tarımsal yan ürünlere kadar her kalemi geri dönüşüm zincirine entegre etmekle mümkündür” dedi. Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada Manisa'nın ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerinin ele alınacağını belirten Gürocak, ortaya çıkacak sonuçların ilin sıfır atık yol haritasına yön vereceğini ifade etti. Yerel Paydaşlar Ortak Akıl Etrafında Buluştu Manisa Sıfır Atık Çalıştayı; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve farklı alanlardan yerel paydaşları bir araya getirdi. Çok paydaşlı çalışma modeliyle Manisa’nın çevre, iklim, kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki mevcut durumu değerlendirilirken, yerel ölçekte uygulanabilecek çözüm önerileri üzerinde çalışıldı.

15 MASADA MANİSANIN ÖNCELİKLERİ

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada Manisa’nın farklı alanlardaki mevcut durumu ve öncelikli sorun alanları değerlendirilerek çözüm odaklı öneriler ve uygulanabilir hedefler üzerinde çalışıldı.

1. Masa: İklim, Afet ve Doğa Yönetimi

2. Masa: Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği

3. Masa: Sıfır Atık Mavi – Sucul Ekosistemler, Denizler ve Kıyılar

4. Masa: Tarım, Gıda ve Organik Döngü

5. Masa: Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler

6. Masa: Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi

7. Masa: Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları

8. Masa: Enerji ve Ulaşım Dönüşümü

9. Masa: Kamusal Alanlar, Parklar, Yapı ve Kentsel Alan Yönetimi

10. Masa: Turizm, Otelcilik, Hizmet Sektörü ve Etkinlik Yönetimi

11. Masa: Kamu Kurumlarında Sıfır Atık ve Kaynak Verimliliği 12. Masa: Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm

13. Masa: Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi

14. Masa: Yönetişim ve Kurumsal Sistemler

15. Masa: Dijitalleşme, Veri Yönetimi ve İstatistik

Çalıştay çıktılarının ilgili kurumlar, yerel paydaşlar ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda değerlendirilerek ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sunması; Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve COP31 kapsamında yürütülen çevre ve iklim çalışmalarına yerelden güçlü bir katkı sağlaması amaçlandı. Manisa Sıfır Atık Çalıştayı’nın çıktıları sonucunda elde edilecek Manisa Sıfır Atık Hedef Belgesi, daha sonra düzenlenecek Manisa Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı ile kamuoyuna ilan edilecek.