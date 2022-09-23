Sözleri rahatsız etti! Hindistan'dan Erdoğan açıklaması

Hindistan ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen Keşmir krizi, Ankara ile Yeni Delhi arasında gerilim yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Keşmir konusunu gündeme getirmesine Hindistan yönetiminden sert tepki geldi.

"Barış ve iş birliği tesis edilememiş olmaması üzüntü verici"

Önceki gün New York'ta kürsüye çıkarak konuşan Erdoğan, Hindistan ve Pakistan'ın, bağımsızlıklarını kazanmalarının üzerinden geçen 75 yıla rağmen aralarında hala güçlü bir barış ve iş birliği tesis edilememiş olmasından üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

"Dileğimiz, Keşmir'de adil ve kalıcı barışa ulaşılması"

Erdoğan, "Dileğimiz, Keşmir'de adil ve kalıcı barış ve huzura ulaşılmasıdır. Yakın tarihte yaşanan bir sel felaketi sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiren Pakistan halkına, tekrar geçmiş olsun diyoruz" demişti.

Hindistan'dan cevap

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt ise Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Erdoğan'ın sözlerini yorumlarken, "BMGK'da Keşmir ile ilgili yapılan referans ve göndermelerin faydalı ya da yararlı olduğunu düşünmüyorum" dedi. Sözcü'de yer alan habere göre Bagchi, Hindistan ile Pakistan arasındaki krizin iki ülke arasında Shimla Anlaşması uyarınca çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, 2019'da da sert bir açıklama yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'daki BMGK'da da konuyu gündeme getirmiş ve o dönem çok daha sert bir tonda açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, 2019'da, "Güney Asya'nın istikrarı ve refahı Keşmir'den ayrı tutulamaz" demiş, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen 8 milyon Keşmirlinin hala kuşatma altında olduğunu söylemişti.