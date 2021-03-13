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Gündem Sözde solcu Enver Aysever'e özel ihale
Gündem

Sözde solcu Enver Aysever'e özel ihale

Sol ve emek kavramlarının nasıl kullanıldığı bir kez daha ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 20 kişiye verilecek kurs için sözde solcu CHP'li Enver Aysever'e 238 bin liralık bir ihale verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:25:00 -
Sözde solcu Enver Aysever'e özel ihale

Türkiye'de bazı çevrelerin sözde solcu olduğu bir kez daha kanıtlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, sadece Enver Aysever’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi. Sözleşme kapsamında, Aysever’in masrafları da belediye tarafından karşılanacak.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için ihale düzenledi.

238 bin TL’lik sözleşme bedeline sahip eğitim kapsamında, sadece Enver Aysever eğitim verecek. İhale kim tarafından kazanılırsa kazanılsın Aysever, kursun eğitmeni olacak.

Masraflar belediye tarafından karşılanacak

Okuryazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişi eğitim görecek. Enver Aysever’in yol ve konaklama masrafları da belediye tarafından karşılanacak. Bu masrafların belediyeye maliyeti yaklaşık 13 bin lira olacak.

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Yorumlar

keske birazcik utanma duygusu olan normal insan olabilinse ilk once... bi olmadan hicbirsey olmuyor iste

........
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Ya bizimkilere ne demeli??

Solcuları anlıyorum da.. Ya bizimkilere ne demeli
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