  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'na Roma gezisinin masrafları soruldu: Cevabın pişkinliğine bakın!

Commerzbank gümüş için fiyat tahminlerini güncelledi

Roma’ya “tarifeli uçakla” gittik yalanı ifşa oldu. Koca Boeing’i 45 gazeteci için uçurtmuşlar!

Fidan'dan Türk dünyasına Gazze çağrısı

Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

Belalarını işte şimdi buldular! Fabrikalar bir bir kapanıyor

Türkiye'nin 24 adet Bayraktar TB2 teslimatı ABD'de geniş yankı buldu

Açıkça ilan ettiler! İki ülke Türk uçak gemisi TCG Anadolu'yu imha etmek için harekete geçti

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan Türk İHA'sına küstah iftira! Bu kadar ileri gideceklerini kimse beklemiyordu

Terör devleti şimdi ne yapacak? Türkiye'den 3 ülkenin Filistin kararına ilk yorum
Gündem Sözde hayvanseverlerden Mustafa Kemal'e büyük saygısızlık!
Gündem

Sözde hayvanseverlerden Mustafa Kemal'e büyük saygısızlık!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 17:50:00 - 2024-05-22 18:04:04
Sözde hayvanseverlerden Mustafa Kemal'e büyük saygısızlık!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa tasarısı, sözde hayvansever tarafından yine hedefe kondu.

Başıboş köpek sorunu kendilerini "hayvansever" diye tanımlayan çevrenin karşı duruşuyla yıllarıdr çözülemezken, toplumsal bir felakete döndü.

Yıllardır çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere başıboş sokak köpeği saldırıları sebebile onlarca can hayattan koparken, iktidar sonunda adım attı.

30 gün sonunda uyutulacak!

Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmasıyla başıboş sokak köpeği sorunu çözüme kavuşturulacak.

Hazırlanan yasa tasarısına göre, her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile acısız şekilde uyutulacak. Öte yandan sahiplenilen sokak köpeklerinin takibi yapılacak. Sahiplendirilen hayvanların üzerine çip takılması suretiyle, hayvanları sahiplenen kişilerin denetlenmesini sağlayacak.

Sözde hayvanseverler yine harekete geçti!

Sözde hayvanseverler ise başıboş sokak köpeklerine ilişkin soruna çözüm getirecek yasa tasarısını hedefe koydu.

Batı ülkelerinin de tercih ettiği "uyutma" modeli, 1932 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından da uygulanmıştı.

Mustafa Kemal, başıboş köpeklerin itlaf edilmesini içeren kanunu hazırlamıştı.

Bugün AK Parti iktidarını hedef alanların, Mustafa Kemal'in kararına da saygısızlık yapması sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Mustafa Destici'den başıboş köpek açıklaması! 'Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı'
Mustafa Destici'den başıboş köpek açıklaması! 'Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı'

Gündem

Mustafa Destici'den başıboş köpek açıklaması! 'Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı'

Başıboş köpek kazaya sebep oldu!
Başıboş köpek kazaya sebep oldu!

Gündem

Başıboş köpek kazaya sebep oldu!

Yine bir köpek skandalı! Başıboş köpeklere çözüm yok mu?
Yine bir köpek skandalı! Başıboş köpeklere çözüm yok mu?

Yerel

Yine bir köpek skandalı! Başıboş köpeklere çözüm yok mu?

7'si birden vatandaşa saldırmıştı! İzmit'teki başıboş köpekler toplanıyor
7'si birden vatandaşa saldırmıştı! İzmit'teki başıboş köpekler toplanıyor

Gündem

7'si birden vatandaşa saldırmıştı! İzmit'teki başıboş köpekler toplanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23