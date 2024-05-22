Sözde hayvanseverlerden Mustafa Kemal'e büyük saygısızlık!

Başıboş köpek sorunu kendilerini "hayvansever" diye tanımlayan çevrenin karşı duruşuyla yıllarıdr çözülemezken, toplumsal bir felakete döndü.

Yıllardır çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere başıboş sokak köpeği saldırıları sebebile onlarca can hayattan koparken, iktidar sonunda adım attı.

30 gün sonunda uyutulacak!

Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmasıyla başıboş sokak köpeği sorunu çözüme kavuşturulacak.

Hazırlanan yasa tasarısına göre, her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile acısız şekilde uyutulacak. Öte yandan sahiplenilen sokak köpeklerinin takibi yapılacak. Sahiplendirilen hayvanların üzerine çip takılması suretiyle, hayvanları sahiplenen kişilerin denetlenmesini sağlayacak.

Sözde hayvanseverler yine harekete geçti!

Sözde hayvanseverler ise başıboş sokak köpeklerine ilişkin soruna çözüm getirecek yasa tasarısını hedefe koydu.

Batı ülkelerinin de tercih ettiği "uyutma" modeli, 1932 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından da uygulanmıştı.

Mustafa Kemal, başıboş köpeklerin itlaf edilmesini içeren kanunu hazırlamıştı.

Bugün AK Parti iktidarını hedef alanların, Mustafa Kemal'in kararına da saygısızlık yapması sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.