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Gündem Sözcü'nün haberine Bakanlık'tan yalanlama: Asılsız, mesnetsiz
Gündem

Sözcü'nün haberine Bakanlık'tan yalanlama: Asılsız, mesnetsiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan ‘Deprem bölgesi riskli değilmiş’ başlığındaki haberi yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 01:08:00 -
Sözcü'nün haberine Bakanlık'tan yalanlama: Asılsız, mesnetsiz

CHP medyası depremlerden sonra manipülasyonlara devam ediyor. "Deprem bölgesi riskli değilmiş!" başlığını atan CHP'nin yayın organı Sözcü "İktidar 2013’te Hatay İskenderun’daki 6 mahalleyi Riskli alan ilan etmişti.

Geçen yıl o karar kaldırıldı. O mahallelerde yüzlerce kişi öldü." şeklinde algı dolu ifadelerle acılar üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef gösterdi. Ancak gerçek tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Kentsel dönüşüme itiraz eden CHP'nin başını çektiği muhalefetin 2015 ile 2017 yıllarında Bakanlar Kurulu kararını iki kez yargıya taşıdığı ve kararın bu sebeple iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan konuyla alakalı açıklama geldi.

Bakanlık'tan açıklama

Bugün bir gazetede “Deprem bölgesi riskli değilmiş” başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yüzde 65’inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir.

Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu’nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir.

İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Nitekim Hatay’da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80’i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz.

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