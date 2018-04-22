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Sözcü CHP'yi iyi sattı! Saflar belli olmaya başladı

Memleket muhaliflerinin Sözcü'sü, CHP'nin sözcülüğünü bırakarak İP'in tehditlerini manşete taşımaya başladı.

22 Nisan 2018 Pazar 10:12
Sözcü CHP'yi iyi sattı! Saflar belli olmaya başladı

 yeniakit.com.tr  Memleket düşmanlarının ve kemalist yobazların Sözcü'sü, CHP'nin pabucunun dama atıldığını fark etti. Bir emir gelmiş gibi, hükümete muhalif gazetelerin neredeyse tamamı Akşener'i köpürtmeye başladı. Buna Sözcü de dahil oldu.

Sözcü, bugün gazetenin manşetine Meral Akşener'in kofti tehdidini taşıdı. İşte o manşet: 

 

AKŞENER'İN PAHALI YATIRIMLARI

Şu günlerde değirmeninin suyunun nereden geldiği belli olmayan Akşener, medyaya yatırım yapmaya başladı. Yeni Çağ'ı satın alan Akşener'in Ekşi Sözlük gibi sitelerde para karşılığı trol hesap açtığı da biliniyor. Akşener'in kendini övdürtmek ve manşetlere taşıtmak için gazetelere para verdiği de öne sürülüyor. 

Akşener'in para bolluğu! Değirmenin suyu nereden geliyor?

O TEHDİDİ YEMİŞTİ

28 Şubat'a giderken İçişleri Bakanı olan Meral Akşener, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Çetin Sanver'in aşağılık, edepsiz, iğrenç şu tehtidini, "Ayağını denk alsın, yoksa Meclis'e gelir yağlı kazığa oturturum." sineye çekmişti. 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:12
  1. Meral Akşener
  2. CHP
  3. Sözcü

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