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Spor Söz sırası o kulübün futbolcularında: Biz bir aileyiz, bunu kimse unutmasın deyip değerlendirmesi yaptı
Spor

Söz sırası o kulübün futbolcularında: Biz bir aileyiz, bunu kimse unutmasın deyip değerlendirmesi yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 08:30:00 - 2024-05-28 08:35:28
Söz sırası o kulübün futbolcularında: Biz bir aileyiz, bunu kimse unutmasın deyip değerlendirmesi yaptı

Şampiyon Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Buraya para için değil şampiyonluk için geldim" derken Kerem Demirbay, "Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu" ifadesini kullandı. Futbol dünyasının çok konuşulan isimi olan Kerem Aktürkoğlu ise "Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım" diye konuştu! O söz...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da futbolcular karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da futbolcular karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in gol kralı Arjantinli Mauro Icardi, "Yüzde 100'ümde olmadığım için üzgünüm ama yine de şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Mutlaka daha çok gol atardım. Sezon başında eleştiriler de oldu. Milyonlarca euroluk teklifler geldi. Ben buraya para için gelmedim şampiyonluk için geldim" dedi. Icardi Fenerbahçe'ye ise "Bakalım Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşıyorlar. Biz şimdi şampiyonluğu kutlayacağız" diyerek göndermede bulundu.

Sezon boyunca birçok mevkide görev alan Okan Buruk'un 'jokeri' Barış Alper Yılmaz, "Çok çalıştık, nereden baksanız 11 aydır bu anı bekliyorduk. Hedefimiz buydu. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinç bambaşka" diye konuştu.

Galatasaray'la ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan oyunculardan Kerem Demirbay, "Allah büyük, en büyük biz olduk. Bunu da bugün gösterdik. Herkese eyvallah! Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu" derken, Davinson Sanchez, "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi. Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Muslera, "Haziranda yolculuğa başladık ve gün sonunda hep beraber şampiyon olduk. Herkese tebrikler. En iyi kararı aldım. Burada devam edeceğim. Ben kendi biliyorum. Bir sezon daha buradayım" diye konuştu. Sonuna kadar hak ettikleri bir şampiyonluğu kazandıklarını vurgulayan Kerem Aktürkoğlu ise, "Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. 3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim" dedi.
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