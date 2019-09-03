0553 313 94 23

Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuğun doğduğunu açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 22:32
Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğduğunu belirterek, "Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi." dedi.

Soylu, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyelinin Türkiye'de misafir olduğunu söyledi.

Türkiye'de 450 bin Suriyeli dünyaya geldi

Bu durumun belli zorluklara yol açtığını ifade eden Soylu, "Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi. Avrupa burada kaçak güreşti. Hala kaçak güreşiyor." şeklinde konuştu. Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu Türkiye'nin sınırlarının ciddi coğrafi zorluklar barındırdığına dikkati çeken Soylu, doğu ve güney sınırlarından sürekli kaçak göçmenler geldiğini kaydetti. Geçen yıl Türkiye'de yakalanan kaçak Afgan sayısının 100 bin 200 olduğu bilgisini veren Soylu, "Ancak bu yıl ağustos sonu itibarıyla bu sayı 102 bine, yani geçen senenin üzerine çıktı. Anlaşılıyor ki yıl sonuna kadar sadece 150 bin Afgan kardeşimiz gelecek." diye konuştu.

"Bu zor koşulların sebebi biz değiliz"

Suriyeliler için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu: "Bunlar bizim kardeşlerimiz. Şu ana kadar biz bunların 36 binini geri gönderdik. Bu sadece bu yıl içerisinde. Geçen yıl 28 binini geri gönderdik. Bunlar biz zordayken bize elini uzatan insanlar. Pakistan, Afganistan bize milli mücadelemizde destek olanlar. Kollarındaki altınları satarak bizim cephane almamızı sağladılar. Oraya her gönderdiğimiz insanın, 'acaba şu Anadolu coğrafyasına kalbi eğriliyor mu?' diye düşünerek üzülüyorum. Bu zor koşulların sebebi biz değiliz. Bu coğrafya içerisinde herkese insani davranmak ve bütün dünyaya bu meselenin nasıl, ne şekilde yönetilmesi gerektiğini de anlatıyoruz. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kere bu işten farklı bir adım atmadı."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 22:32
  1. Afyon
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı
  4. Suriyeli bebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bir Müslüman'ı cezalandır günü" mektubunu yazan kişiye hapis
    1. "Bir Müslüman'ı cezalandır günü"..
    2. Erdoğan-Babis ortak basın toplantısı
    3. TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas..
    4. Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler
    5. Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek..
    6. Şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin..
    7. Tekirdağ’da seyir halindeki kamyon..
    8. Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen..
    9. Rusya’da freni patlayan tır iki aracı..
    10. Bakan Soylu, BM Mülteciler Yüksek..
    11. Savcı Sayan'dan DİSK'e sert tepki:..
    12. Motora giren yavru kedi sürücüye zor..
    13. Malatya’da beyzbol sopları ile iş..
    14. Yüksekova’da asansör boşluğuna düşen..
    15. Erdoğan-Babis ortak basın toplantısı
    16. "Hepimiz madalya istiyoruz"
    17. İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj..
    18. Londra’da Hindistan karşıtı protesto
    19. Kula er meydanında Başpehlivan yine..
    20. CHP'nin hukuksuzluklarını anlattı!..
    21. Siyasetçi Bülent Akarcalı kimdir?
    22. Bursasporlu taraftarlardan gelin ve..
    23. Gürcistan'da başbakanın istifa etmesi
    24. Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın..
    25. Afrika Birliğinden Güney Afrika'daki..
    26. Bu vitaminler saç dökülmesine iyi..
    27. Kavgadan kaçarken alt kattaki balkona..
    28. Hastaneden suçlu kaçırmaya..
    29. FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü!..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Eski bakandan yeni parti açıklaması: Uzun bir süreden bu yana...
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız