Soylu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğduğunu belirterek, "Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi." dedi.

Soylu, Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın Afyonkarahisar'da termal otelde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyelinin Türkiye'de misafir olduğunu söyledi.

Türkiye'de 450 bin Suriyeli dünyaya geldi

Bu durumun belli zorluklara yol açtığını ifade eden Soylu, "Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. Müslümanız, 'bir insan bir alem' biz öyle inanıyoruz. Belki biz olmasaydık bu çocuklar doğmayacaktı. ya sakat kalacaklardı ya da varil bombalarının altında perişan olacaklardı ama Türkiye, tüm dünyaya ekonomik gücüne rağmen insanlığın nasıl bir şey olduğunu bir kere daha gösterdi. Avrupa burada kaçak güreşti. Hala kaçak güreşiyor." şeklinde konuştu. Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu Türkiye'nin sınırlarının ciddi coğrafi zorluklar barındırdığına dikkati çeken Soylu, doğu ve güney sınırlarından sürekli kaçak göçmenler geldiğini kaydetti. Geçen yıl Türkiye'de yakalanan kaçak Afgan sayısının 100 bin 200 olduğu bilgisini veren Soylu, "Ancak bu yıl ağustos sonu itibarıyla bu sayı 102 bine, yani geçen senenin üzerine çıktı. Anlaşılıyor ki yıl sonuna kadar sadece 150 bin Afgan kardeşimiz gelecek." diye konuştu.

"Bu zor koşulların sebebi biz değiliz"

Suriyeliler için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu: "Bunlar bizim kardeşlerimiz. Şu ana kadar biz bunların 36 binini geri gönderdik. Bu sadece bu yıl içerisinde. Geçen yıl 28 binini geri gönderdik. Bunlar biz zordayken bize elini uzatan insanlar. Pakistan, Afganistan bize milli mücadelemizde destek olanlar. Kollarındaki altınları satarak bizim cephane almamızı sağladılar. Oraya her gönderdiğimiz insanın, 'acaba şu Anadolu coğrafyasına kalbi eğriliyor mu?' diye düşünerek üzülüyorum. Bu zor koşulların sebebi biz değiliz. Bu coğrafya içerisinde herkese insani davranmak ve bütün dünyaya bu meselenin nasıl, ne şekilde yönetilmesi gerektiğini de anlatıyoruz. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kere bu işten farklı bir adım atmadı."