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Gündem Şov yapan Canan Kaftancıoğlu 'Arşiv'e yakalandı
Gündem

Şov yapan Canan Kaftancıoğlu 'Arşiv'e yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik takiyye eleştirisinin ardından sosyal medyada başörtüsü savunuculuğu yapmaya çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun takiyyesi elinde patladı. Kaftancıoğlu'nun başörtüsü karşıtı eski tweetleri yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 00:17:00 - 2021-01-02 00:31:47
Şov yapan Canan Kaftancıoğlu 'Arşiv'e yakalandı

CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sarf ettiği skandal sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin oy almak için bazı yerlerde birkaç başörtülü kişiyi vitrin mankeni gibi kullandığını belirtti. Erdoğan, "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok" dedi.

Sicili bozuklar sahneye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından ise sosyal medyada CHP'liler, Erdoğan'a karşı başörtüsü savunuculuğuna soyundu. Bunlardan biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Erdoğan'ın kadınlara hakaret ettiğini ileri sürerek takiyye yaptı.

Tweetlerinde Erdoğan'a hakaret de savuran Kaftancıoğlu'nun takiyyesi ise elinde patladı.

İşte Kaftancıoğlu'nun gerçek yüzü

Başörtüsü ve kadın savunuculuğu yapmaya kalkışan Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweetlerinde, şu skandal ifadeleri kullandığı görüldü:

"Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız. Bunlar olmayacaksa eğer bu sevinç niye?"

"Başörtüsü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun, ben de öğle arasında bikiniyle güneşlenmek mesela."

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