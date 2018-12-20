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Sosyetik nafaka boşanmayı özendiriyor

Topluma rol model olarak sunulan ünlü isimler sürekli boşanma hadiseleriyle gündeme gelerek millete olumsuz örnek oluşturuyor. Boşanmalardaki dudak uçuklatan tazminat ve nafaka bedelleri ise aile müessesesinin zenginleşme aracı olarak kullanıldığına işaret ediyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:46

Topluma rol model olarak sunulan ünlü isimler sürekli boşanma hadiseleriyle gündeme gelerek millete olumsuz örnek oluşturuyor. Boşanmalardaki dudak uçuklatan tazminat ve nafaka bedelleri ise aile müessesesinin zenginleşme aracı olarak kullanıldığına işaret ediyor. Son olarak TV yapımcısı Acun Ilıcalı’nın ayrıldığı eşi Şeyma Subaşı’na aylık 125 bin TL ödeyecek olması ile kamuoyuna yansıyan yüksek bedelli ayrılıklar, evlenerek yuva kuran birçok ünlü sima ile gündeme geliyor.

Rakamlar dudak uçuklatıyor

Boşandığı Şeyma Subaşı’ya mahkeme kararıyla 125 bin TL nafaka ödeyecek olan Acun Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz’a da 150 bin TL ödeme yapıyor. Programcı Mehmet Ali Erbil boşandığı Tuğba Coşkun’a 4 milyon dolar tazminat ödemesi yaparken her ay 10 bin dolar nafaka veriyor. Komedyen Cem Yılmaz,Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödedi, aylık olarak 10 bin dolar nafaka ödemesi yapıyor. Oyuncu Halit Ergenç 16 ay evli kaldığı Gizem Soysaldı’ya 225 bin TL tazminat ödedi.

Al 17 milyonu ve boşan...

Futbolcu Caner Erkin ahlaksız eylemlerini öne sürerek boşandığı Asena Atalay’dan boşanmasının ardından mahkemenin verdiği kararla nafaka ödemek zorunda kaldı. Erkin, bir yıllık nafaka bedelini 132 bin TL olarak ödedi. İşadamı Cem Hakko, Bettina Hakko’ya tam 17 milyon TL tazminat ödemesi yaptı. OyuncuAli Atay eski eşi Ebru Cansız’a 300 bin TL, oyuncu Hakan Yılmaz, Bengü Yılmaz’a 206 bin TL tazminat ödemek zorunda kaldı. Yılmaz, eski karısına ayrıca her ay 3 bin 700 TL nafaka ödüyor.

Vekil Aycan: Bu haberler ayrılığa özendiriyor

MHP Milletvekili Sefer Aycan, sosyetik isimlerin medyada yer alan boşanma haberlerini ‘özendirici’ olduğu gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Sefer Aycan, toplumun gözü önünde bulunan kişilerle ilgili boşanma haberlerinin güzel bir olay gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, bu haberlerin aile kurumuna ciddi zarar verdiği ve boşanmaları özendirdiğini vurguladı. Milletvekili Aycan “Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur” dedi.

Aycan, aile kurulması teşvik edilirken aksine boşanmaların hızla arttığının gözlendiğini söyleyerek, evlenme sayısının TÜİK verilerine göre yüzde 4,2 azaldığı, boşanma sayısının ise yüzde 1,8 artarak 2017’de 128 bin 400’e ulaştığını, bu durumun başlı başına vahim bir tablo olduğuna dikkat çekti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:46
  1. Boşanma
  2. nafaka
  3. Acun Ilıcalı
  4. Şeyma Subaşı
  5. Zeynep Yılmaz
  6. Mehmet Ali Erbil
  7. Tuğba Coşkun
  8. Cem Yılmaz
  9. Ahu Yağtu
  10. Halit Ergenç
  11. Gizem Soysaldı
  12. Caner Erkin
  13. Asena Atalay
  14. Cem Hakko
  15. Bettina Hakko
  16. Ali Atay
  17. Ebru Cansız
  18. Hakan Yılmaz
  19. Bengü Yılmaz
  20. MHP Milletvekili Sefer Aycan
  21. RTÜK
  22. TBMM
  23. TÜİK

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  • NurNur30 dk önce
    Kadınlar kocalarının acun olduğunu bilmiyecekkadar salak mı siz öylemi görüyorsunuzyapmayın Allah aşkına abartmayın ne anlatmaya çalıştığınızı anlamadım her kadını aynı kefeye koymayın
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR37 dk önce
    Acunun artisliği parası var diye başka bişeyden değil. Param var eski karılarımı nasıl yaşatırım havası. Diğer parabollerdede durum benzer. Topluma kötü örnekler. Lakin Bazı Davetlerde Reisin bunları tepki olarak çağırmaması iyi olur. Özel hayat deyip geçmemek lazım, Kameralar önünde özel hayat mı olur. Reis davetlere topluma örnek insanları çağırın Lütfen.
  • Aslan akbeyAslan akbey49 dk önce
    demek ki kadın haklı haksız denmeden devamlı kourunup kollanıyor. erkekler de haklı haksız demeden devamlı suçlu bulunuyor.. kadına pozitif ayrımcılık için verdiğim evet oyundan o kadar pişmanım ki.. kadınlar hatta kız çocukları bütün erkekler için potansiyel tehdit oldu Trükiyede.. bizi koruyan yalnız Allahın adaleti.. akparti kadınlarla yürümeye devam etsin. biz de Hak ile yürüyeceğiz bundan sonra. haklıysan korkma Hak seni korur. kadınları Hak değil Ak olanlar korumaya devam etsinm. siz aksınız bizse Hakız.

Günün Özeti

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