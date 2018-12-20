Sosyetik nafaka boşanmayı özendiriyor

Topluma rol model olarak sunulan ünlü isimler sürekli boşanma hadiseleriyle gündeme gelerek millete olumsuz örnek oluşturuyor. Boşanmalardaki dudak uçuklatan tazminat ve nafaka bedelleri ise aile müessesesinin zenginleşme aracı olarak kullanıldığına işaret ediyor. Son olarak TV yapımcısı Acun Ilıcalı’nın ayrıldığı eşi Şeyma Subaşı’na aylık 125 bin TL ödeyecek olması ile kamuoyuna yansıyan yüksek bedelli ayrılıklar, evlenerek yuva kuran birçok ünlü sima ile gündeme geliyor.

Rakamlar dudak uçuklatıyor

Boşandığı Şeyma Subaşı’ya mahkeme kararıyla 125 bin TL nafaka ödeyecek olan Acun Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz’a da 150 bin TL ödeme yapıyor. Programcı Mehmet Ali Erbil boşandığı Tuğba Coşkun’a 4 milyon dolar tazminat ödemesi yaparken her ay 10 bin dolar nafaka veriyor. Komedyen Cem Yılmaz,Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödedi, aylık olarak 10 bin dolar nafaka ödemesi yapıyor. Oyuncu Halit Ergenç 16 ay evli kaldığı Gizem Soysaldı’ya 225 bin TL tazminat ödedi.

Al 17 milyonu ve boşan...

Futbolcu Caner Erkin ahlaksız eylemlerini öne sürerek boşandığı Asena Atalay’dan boşanmasının ardından mahkemenin verdiği kararla nafaka ödemek zorunda kaldı. Erkin, bir yıllık nafaka bedelini 132 bin TL olarak ödedi. İşadamı Cem Hakko, Bettina Hakko’ya tam 17 milyon TL tazminat ödemesi yaptı. OyuncuAli Atay eski eşi Ebru Cansız’a 300 bin TL, oyuncu Hakan Yılmaz, Bengü Yılmaz’a 206 bin TL tazminat ödemek zorunda kaldı. Yılmaz, eski karısına ayrıca her ay 3 bin 700 TL nafaka ödüyor.

Vekil Aycan: Bu haberler ayrılığa özendiriyor

MHP Milletvekili Sefer Aycan, sosyetik isimlerin medyada yer alan boşanma haberlerini ‘özendirici’ olduğu gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Sefer Aycan, toplumun gözü önünde bulunan kişilerle ilgili boşanma haberlerinin güzel bir olay gibi gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, bu haberlerin aile kurumuna ciddi zarar verdiği ve boşanmaları özendirdiğini vurguladı. Milletvekili Aycan “Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur” dedi.

Aycan, aile kurulması teşvik edilirken aksine boşanmaların hızla arttığının gözlendiğini söyleyerek, evlenme sayısının TÜİK verilerine göre yüzde 4,2 azaldığı, boşanma sayısının ise yüzde 1,8 artarak 2017’de 128 bin 400’e ulaştığını, bu durumun başlı başına vahim bir tablo olduğuna dikkat çekti.