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Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangını izlediler

Adana'da 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de sosyal medyayı hiçe saydı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 04:30:00 -
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangını izlediler

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda 11 katlı apartmanın en üst katında 3 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı. Buzdolabının elektrik kontağı alev alması sonucu çıkan yangını fark eden ev sakinleri, dışarıya çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangın yerine sevk edilirken, apartman sakinleri de güvenlik amaçlı binayı tahliye etti. Alev alev yanan ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangını görüp, dışarı çıkan mahalle sakinleri ise kalabalık halinde sosyal mesafe kurallarına aldırmaksızın çalışmaları izledi. Polis aracından sürekli olarak sosyal mesafe kurallarına uyulması için anonslar yapılan mahalle sakinleri, güçlükle dağıtıldı.

Polis, elektrik kontağından çıkan ve evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

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