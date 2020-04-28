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Aktüel

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak metrelerce kuyruk oluşturdular

Zonguldak’ta vatandaşlar bankalarda işlem yapabilmek için sosyal mesafeyi hiçe sayarak metrelerce kuyruk oluşturdu.

2020-04-28 16:42:56 -
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak metrelerce kuyruk oluşturdular

Zonguldak’ta vatandaşlar bankalarda işlem yapabilmek için sosyal mesafeyi hiçe sayarak metrelerce kuyruk oluşturdu.


Tüm Dünya’yı etkisi altına alan ve Türkiye’de de eskisini gösteren korona virüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta İl ve İlçelere giriş çıkışlar 15 gün süre ile yasaklanmıştı. Son olarak 23 -26 Nisan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ikinci gününde caddeler doldu taştı. Zonguldak’ın en işlek caddesi olan Gazipaşa caddesinde bulunan banka önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden bankalarda işlem yapabilmek için kuyruğa girdi. Öte yandan vatandaşların oluşturmuş olduğu kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayılmasından dolayı polis ekipleri sıklıkla araçlarından sosyal mesafe uyarısında bulundu.

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