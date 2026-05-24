Sosyal medyaya damga vurdu! Ali Mahir’den Kılıçdaroğlu’na beddua

CHP’de kurultay tartışmaları ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide “arınma” çağrısı ile başlayan gerilim, iyice tırmandı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları üzerine parti genel merkezi önünde toplanan destekçileri ile şaibeli kurultayla göreve gelen yönetim yandaşları arasında gergin anlar yaşandı; Özgür Özel destekçilerinin diğer CHP’lilere yönelik küfür, taşlı saldırı ve tehdit iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, parti genel merkezi önünde yaptığı sert açıklamada isim vermeden Kılıçdaroğlu’na seslenerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Bizim tankımız, TOMA’mız, suç örgütlerimiz falan yok” diyen Başarır, Kılıçdaroğlu’na beddua etti. Başarır, “Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin! Bu millet, bu tarih onu affetmeyecek!” diyerek ajitasyon yaptı.

Açıklamanın ardından CHP içindeki ayrışma derinleşirken, Başarır’ın sözleri büyük infiale neden oldu.