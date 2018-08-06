Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Adana'da sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İ.N. ile avukatı katıldı. İ.N, savunmasında yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mütalaasını sunan savcı, dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.