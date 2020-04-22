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Aktüel

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Isparta’da sosyal medya hesabından PKK-KCK-YPG silahlı terör örgütlerini destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

2020-04-22 18:33:08 -
Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Isparta’da sosyal medya hesabından PKK-KCK-YPG silahlı terör örgütlerini destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Merkez ilçesinde ikamet ettikleri belirlenen A.B., İ.K. ve R.Y.’nin kendilerine ait Facebook hesaplarından PKK-KCK-YPG silahlı terör örgütlerini destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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