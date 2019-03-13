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Sosyal medyada 'We are Erdoğan' rüzgarı

Başkan Erdoğan ile terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu arasında yaşanan polemik sonucu Twitter'da 'We are Erdogan' başlıklı bir kampanya başlatıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:55
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' rüzgarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında yaşanan polemik sonucunda sosyal medya platformu Twitter'da 'We are Erdogan' başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Haddini aşan eli kanlı terörist Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Türk gazeteciler ve yargıçlar hapishaneleri doldururken Türkiye'nin diktatörü Erdoğan İsrail demokrasisine laf uzatıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"7 yaşındaki yavruları katleden zalimsin"

Erdoğan ise Netanyahu'ya verdiği cevapta "Ey Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin. Allah'ın izniyle bu millet ayakta olduğu sürece hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını bize unutturamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu polemiğin ardından, sosyal medyada 'We are Erdoğan' başlıklı bir kampanya başlatıldı.

Çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar sonucunda 'We are Erdoğan' Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti, dünya gündeminde ise üst sıralara ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, söz konusu paylaşımlarda bulunan isimler arasındaydı.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:55
  1. Erdoğan
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Binyamin Netanyahu
  4. Netanyahu
  5. fahrettin altun

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