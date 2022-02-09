Sosyal medyada patlayan video! Putin ve Macron'un 'uzun masa' görüşmesi böyle dalga konusu oldu

Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen Putin - Macron görüşmesinde, sosyal medyada geniş yankı uyandıran liderlerin uzun bir masanın iki ucuna oturarak konuştuğu görüntülerin tahterevalliye biniyorlarmış gibi editlenen videosu görenleri tebessüm ettirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında, Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken dün Kremlin Sarayı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Putin ve Macron arasında uzun masa gündem oldu

Bütün dünyayı yakından ilgilendiren görüşmenin ardından liderlerin mesajlarından daha çok, Putin'in Macron'a davranış şekli ve oturdukları masa konuşuldu.

Görüşmeden görüntüler servis edilmesinin hemen ardından ikili görüşme esnasında liderlerin karşılıklı oturdukları masa tüm dünyanın gündemine oturdu.

Tahterevalli videosu viral oldu

Uzunca bir masanın iki ucunda oturarak konuşan liderlerin görüntüleri sosyal medyada birçok espriye kaynak oldu. Söz konusu görüntünün bir tahterevalliye uyarlanmış video hali ise görenleri güldürdü.