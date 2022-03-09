Sosyal medyada patladı! Misvak'tan kar yağışı öncesi Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun kapağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u bu gece başlayacak yoğun kar yağışı ve Sibirya soğukları sebebi ile günler öncesinden uyarırken, gözler Ocak ayındaki sorumsuzlukları ile İstanbulluya kar esareti yaşatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sözcüsü Murat Ongun'a çevrildi.

İstanbulluların karda yollarda mahsur kaldığı sırada görevleri başında olmayarak sefa süren İmamoğlu ve Ongun'un sorumsuzluğunu hatırlatan Misvak Dergisi espirili bir karikatürle göndermede bulundu.

Misvak İmamoğlu ve Ongun'u konuşturdu

Derginin, "Üstün hizmetler - İBB şeysi" notunu yazdığı karikatürde, İmamoğlu ile Ongun'un, karla mücadeleyi bir kenara bırakmasına şu diyalogla göndermede bulundu:

Murat Ongun: Başkan, Perşembe kar geliyormuş. Ben yine bir İsviçre yaparım.

Ekrem İmamoğlu: Ben de balık yiyecek bir elçi bulayım.

Biri Cenevre'de biri balıkçı lokantasında ortaya çıkmıştı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ocak ayındaki kar yağışında vatandaş evlerine dönemezken, İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile bir balıkçı lokantasında yemek yerken ortaya çıkmıştı. Görüntüler karşısında uzun süre sessiz kalan İmamoğlu, yandaşları tarafından, "Fotoğraflar eski bir döneme ait." diye savunulurken gerçek ortaya çıkınca yandaşlarını ters köşe yapan İmamoğlu sorumsuzluğunu pişkin bir şekilde şöyle savunmuştu:

19 saatlik mesaimde bir saatlik yemek molamın neden bu kadar konuşulduğu malum.

Öte yandan İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun da uyarısı günler öncesinden yapılan kar yağışını, eşi ile tatile çıktığı Cenevrede'ki lüks bir kayak merkezinde "uzaktan" yönetmişti.