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Sosyal medyada dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunan şahış aynı gün gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle F.E. isimli kişinin Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklamada bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:13:00 -
Sosyal medyada dini değerleri aşağılayan paylaşımda bulunan şahış aynı gün gözaltına alındı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde 7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. F.E rumuzlu Twitter hesabından 'dini değerleri' alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini, her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bir sosyal medya hesabı üzerinden İslam dinine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda söz konusu paylaşımları yaptığı iddia edilen kişinin F.E. olduğu ispat edilmiş kabinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.''

 

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