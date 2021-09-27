Sosyal medya suçlarına Batı’da ağır ceza

Yavuz Selim İstanbul

TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Prof. Aziz Sancar ile vatandaşları selamladığı esnada Erdoğan’ın, Sancar’ın elini havaya kaldırdığı görüntüyü tersten oynatarak elini aşağı indiriyormuş gibi montajlayıp sosyal medyada dolaşıma sokan troller, bu sahadaki düzenlemenin ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yalanın saniyeler içerisinde milyonlarca insana yayıldığı sosyal medyaya ilişkin Avrupa ülkelerinde çıkarılan kanunlarda; Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Telegram, Tiktok, Tumblr, Linkedin gibi mecralarda suç içeren paylaşımları yapanlara 5 yıla kadar hapis, 50 milyon euroya kadar cezalar veriliyor.

Almanlar suçlara göz açtırmıyor

Almanya’nın 2017’deki NetzDG kanunuyla sosyal medyadaki yalan habere 1 ila 5 yıl hapis, tehdide 3 yıl hapis, siyasetçinin görevini yapmasını zorlaştıran içeriklere 3 aydan 5 yıla kadar hapis, etnik kışkırtmaya 5 yıl hapis ve para cezası, yasadışı örgüt sempatizanlığına 3 yıl hapis cezaları verildiği tespit edildi. Kanuna göre, yasa dışı içeriklerin 24 saat içinde silinmeleri ya da erişime kapatılmaları gerekiyor. Kaldırmayana 50 milyon euroya kadar para cezası öngören Alman kanunu kapsamında Temmuz 2019’da Facebook’a 2 milyon euro ceza verildi.

Laik Fransa ceza yağdırıyor

Fransa’da Mayıs 2020’de çıkarılan kanunla; sakıncalı içeriği silmeyen şahıslara 1 yıl hapis ve 250 bin euro para cezası uygulanırken tüzel kişilere 1,25 milyon euro tutarında para cezasının uygulandığı tespit edildi. Tehdit, halkı kışkırtma, terör eylemlerine teşvik, cinsel taciz, pedofili, şiddet içerikli görsel ve işitsel paylaşım, dini ayrımcılık, vatana ihanet, insanlık suçlarını inkar gibi sebeplerle verilen sosyal medya cezalarında, ihbar edilen içeriğin 24 saatte kaldırılması şart koşuluyor. Sosyal medya şirketlerinin seçim manipülasyonlarının önüne geçmeyi de ihmal etmeyen Fransa, bu firmaların şeffaflık göstermelerini zorunlu kılıyor.

Kanun üstüne kanun çıkartıyorlar

İngiltere’de Aralık 2020’de hazırlanan Çevrimiçi Güvenlik Kanun Tasarısı’nda, sorumluluğunu yerine getirmeyen platformlara küresel gelirinin yüzde 10’u nispetinde para cezası kesileceği kaydedildi.



ABD’de 2019’da Facebook’a kişisel verilerin uygunsuz kullanımı nedeniyle 5 milyar dolar para cezası verildiği öğrenildi.



Sosyal medya şirketlerine göz açtırmayan İrlanda’da da ise 2020 sonu itibariyle Facebook, Whatsapp ve Instagram hakkında 14 soruşturma başlatıldığı, Whatsapp’a 225 milyon euro ceza verildiği bildirildi.



Avustralya sosyal medya suçlarını frenleyebilmek için 2015 ve 2019 senelerinde iki kanun çıkardı. Bu kanunlara göre yalan, hakaret ve aşağılama içeren içerikleri kaldırmayanlara 3 yıla kadar hapis, 300 bin dolar kadar para cezası kesildiği tespit edildi.

Sosyal medya firmaları didik didik

Rusya, sosyal medya içerik sağlayıcılarını adeta didik didik ederek ceza üstüne ceza kesiyor. Kanun dışı paylaşımları 24 saat içinde silmeyen şirketlere 1 ila 18 milyon ruble arası para cezası ve çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. Kasım 2016’da Rus vatandaşlarının verilerini kaydeden ve sunucularını Rusya’da tutmayan LinkedIn erişime kapatıldı. Mayıs 2021’de yasaklanan içeriklere erişim sunan Google’a 4 milyon ruble para cezası verildi. Benzer ihlaller nedeniyle Instagram ve TikTok’a da para cezaları verildi. Yine Twitter’a 45 milyon ruble, Telegram’a 35 milyon ruble, Facebook’a 80 milyon ruble ceza kesildi.