Sosyal girişimcilik seferberliği

"Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak projelerin finansmanındaki devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son kabine toplantısının ardından yaptığı bu açıklamadan sonra, çadır ve konteyner kentlerde kalan kadın ve gençlerin istihdamı için harekete geçildi.



Sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesi kapsamında çağrıya çıkıldı. Sosyal satın almayı destekleme çağrısı başvuruya açıldı. Bu kapsamda 11 ilde yeni girişimler hayata geçirilecek.

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin'de 57 geçim kaynağı tesisi kurulacak. Kalkınma ajansları ve yerel yönetimlerin iş birliği ile konteynerlerden dönüştürülecek tesislerde öncelikli olarak kadınlar ve gençlerin girişimcilik ekosistemine adım atmaları sağlanacak. Yaklaşık 500 girişimciye makine ve ekipman alımı için 5, 10 ve 15 milyon avro hibe verilecek.

Tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalar ile "sosyal satın alma" protokolleri imzalanacak. Bu kapsamda firmalar depremzede girişimcilere alım garantisi verecek. Büyük firmalar ayrıca, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı olacak. Girişimcilerin kuracağı tesislerin sürdürülebilirliği de yerel yönetimler ve kalkınma ajansları sağlayacak.



Proje için başvurular 25 Mart'ta sona erecek.