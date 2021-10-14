Soros’un kalemşörleri şer cephesiyle kol kola

Yavuz Selim İstanbul

Terör kanununun kaldırılarak PKK propagandasının serbest olmasını isteyen, FETÖ ve PKK’lı hainlere arka çıkan ABD’li Siyonist milyarder George Soros’un fonladığı Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Türkiye’ye geldi. RSF, 3 günlük ziyarette ülkenin hassas noktalarını kaşıdı. RSF bünyesindeki etki ajanlarının, terör örgütünden yargılanan Osman Kavala’nın duruşmasına katılıp mahkemeyi baskı altına almak için geldikleri Türkiye’de RTÜK merkezine girerek CHP’li Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı ile bir araya geldi. 6 Ekim’de gerçekleşen tuhaf buluşmada RTÜK’ün yalan içeriklere karşı uyguladığı müeyyidelerin masaya yatırıldığı bildirildi.

FOX’a manidar ziyaret

Daha sonra TBMM’ye sıçrayan Sorosçular, sosyal medya kanununun çatılandığı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP’li üyeleriyle dirsek teması kurdu. Sosyal medya şirketlerinin avukatı rolüne soyunan RSF’cilerin, veri güvenliği ve sözde hukuk devletini kısıtlayıcı girişimleri görüştükleri bildirildi. Soros’un RSF’cilerinin aynı gün Amerikan sermayeli Fox TV’ye destek ziyaretine gittiği öğrenildi. 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş’ın karısı Başak Demirtaş’ı, kanlı hadisenin yıldönümünde canlı yayına çıkarıp propaganda yaptıran Fox’a destek veren RSF’nin, 8 Ekim’de ise PKK’ya “terör örgütü”, katledilen askerimize “şehit” diyemeyen Evrensel gazetesine dayanışma ziyaretinde bulunduğu kayıtlara geçti. Sorosçu RSF, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli ve milli gazetecilere verdiği ödül üzerinden yürütülen karalama kampanyasında ise başı çekmişti.

“Bunlar Soros'un adamı”

Avrupa Birliği ülkesi Macaristan, ABD’li milyarder George Soros tarafından finanse edildiğini ilan etmişti. Macaristan iktidar partisi Fidesz, 2018 yılındaki açıklamasında “soros ağının parçası” olarak nitelediği RSF’nin Macar medyasına müdahale etmeye çalıştığını açıklamıştı.