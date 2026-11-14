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Gündem Tek aday Özgür Özel yeniden genel başkan
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Tek aday Özgür Özel yeniden genel başkan

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Tek aday Özgür Özel yeniden genel başkan

Özgür Özel tek genel başkan adayı olarak girdiği partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tek genel başkan adayı olduğu YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan seçildi.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Murat Karayalçın, seçim sonuçlarını açıkladı. Buna göre bin 202 kayıtlı delegenin bin 157'sinin oy kullandığı 1. Olağan Kurultay'da bin 154 geçerli oyun tamamını alan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.

 

Genel Başkanlık seçiminin ardından Kurultay'ın birinci günü sona erdi. Yarın Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak.

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