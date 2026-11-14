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Yaşam Yol verme tartışması büyüdü! TIR’ın camına böyle taş yağdırdılar
Yaşam

Yol verme tartışması büyüdü! TIR’ın camına böyle taş yağdırdılar

Yeniakit Publisher
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Tuzla’da yol verme meselesi yüzünden TIR şoförüyle tartışan otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, aracın camını yumruklayıp taş attı.

İstanbul Tuzla’da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 3 kişi, önce TIR’ın camını yumrukladı, ardından yerden aldıkları taşları araca fırlattı.

 

Olay, saat 17.00 sıralarında Tepeören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, aracını TIR’ın önünde durdurarak yanındaki kişilerle birlikte araçtan indi. TIR’ın camını yumruklayan kişiler, şoförün araçtan inmemesi üzerine yerden aldıkları taşları TIR’ın camına fırlattı. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Yerel

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