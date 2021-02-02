Soros’un çocuklarından skandal fişleme

Rektör ataması bahanesiyle marjinal terör örgütlerinin ve eşcinsel sapkınların eylemlerine sahne olan Boğaziçi Üniversitesi’nde bir skandala daha imza atıldı. Kâbe’ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren İslami duyarlılığa sahip Boğaziçili öğrencilerin Facebook grubu üzerinden isim isim fişlendikleri ortaya çıktı. LGBTİ ve marjinal örgüt sempatizanları tarafından hazırlan fişleme listelerinin, öğrencilerin kariyerlerinin önü kesmeye yönelik olduğu belirtildi. Akademisyenlerle paylaşılması hedeflenen bu listelerle mütedeyyin öğrencilerin okuldan atılması veya disiplin cezası almaları için baskı aracı olarak kullanılmasının amaçlandığı öğrenildi.

Muhbir damgası vuruyorlar

Sapkınlar ve marjinal sol örgüt sempatizanları tarafından fişlenen öğrenciler sosyal medyada, listelerin akademik kariyerlerinin önü kesmeye yönelik olduğunu ifade ettiler. İşte fişlenen öğrencilere ait o paylaşımlardan bazıları:

“Bize muhbir diye damga vurup, hatta isimlerimizi liste yapıp hocalara şikâyet etmekle, yurtdışı akademilerinde önümüzü kesmekle, ifşa etmekle falan tehdit ediyorlar.”

“Burası 15k’lık Boğaziçi Buddy Grubu. Ellerinde hiçbir delil yok iken beni 15 bin insanın önüne bu şekilde iftira atarak hedef gösterdiler. İfşacılık ve iftira budur işte. Nasıl iki yüzlü olduklarını göstermek için attım bunu. Yoksa buradan atılmak benim için bir şeref nişanesidir.”

“Sevgi yumağı çok sevgili saygılı ‘liberal’ Boğaziçili arkadaşlar. Adam fişleme işine girip beni de çok sevgili saygılı listenize almışsınız. Hiçbir zaman doğru bildiğimizi söylemekten çekinmedik, hiçbir zaman kimsenin hakkına tecavüz etmedik, etmeyiz de.”

Kariyerler karartılıyor

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), eşcinsel sapkınlar ve şürekâsı tarafından hazırlanan skandal fişleme listesine tepki gösterdi. BİSAK tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde mesnetsiz iddialar yönelterek üyelerimize ve arkadaşlarımıza karşı fişleme kampanyası başlatılmıştır. İftira atılarak insanların kariyerlerinin karartılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Fişlemeye, karalamaya ve hakarete uğrayan arkadaşlarımızın yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Soysuzlara savaş açtılar

Hastalıklı kafanın skandal fişlemesine tepki yağdı....

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: “Bilim yuvası olması gereken üniversitede faşizmcilik oynayan alçak ve soysuz zihniyete karşı durarak bu dizeleri yaşatan gençlerin fişlendikleri listede olmaya talibim.”

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: “Boğaziçi Üniversitesi’nde muhalefetin kışkırttığı provokatörler, Kâbe-i Muazzama’yı alçakça hedef almıştı. Şimdi de bazı faşistler, kutsalına sahip çıkan Boğaziçili öğrencileri fişlemiş. Bu kokuşmuş zihniyete, devlet de millet de geçit vermeyecek.”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe’ye yapılan saygısızlığa tepki veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini fişleyenleri Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ortaya çıkarmalı. BÇG’ye özenenlere İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gereğini yapmalıdır.”

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan: “Düşünce özgürlüğü diye ortalığı yakıp yıkanlar Boğaziçi Üniversitesi’nde İslâmî duyarlıklı öğrencileri teker teker fişliyorlar! Faşist bunlar! Üniversitelerin militan örgütler tarafından işgal edilmesine ve ülkeyi kaosa sürüklemesine göz yumulamaz!”

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: “Yıllar ve yöntemler değişse de zihniyetleri asla değişmiyor Dün başörtülü gençlerimizi ikna odalarına zorlayan zihniyet bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe-i Muazzama’yı savunan gençlerimizi fişliyor. Hakk’ı ve hakikati savunan gençlerimizin yanındayız.”

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: “Faşist, kendisinde minicik bir iktidar bile vehmederse fişler. Allah zalimlere fırsat vermesin.”