Sörloth'tan haber var!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'la ilgili menajerinden açıklama geldi.

Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon için kadrosuna katmak istediği, bu doğrultuda da lisansını elinde bulundurduğu Leipzig ile temasa geçtiği ileri sürülen Alexander Sörloth'un geleceğiyle ilgili menajerinden açıklama geldi.

Alman ekibi Leipzig tarafından sezon başından La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Morten Wivestad oyuncusunun kariyer planlamasında Avrupa olduğunu söyledi.

Fanatik'ten yer alan habere göre Wivestad yaptığı açıklamada, "Sezon sonu İspanya’da bitecek olan kiralık sözleşme sonrası Sörloth Almanya’ya dönecek. Ancak ondan sonra transferi ile ilgili net bilgi akışı ve kararı verilebilir. Sörloth şu an için bunlarla ilgilenmek istemiyor. Sezon sonu durumu açığa kavuşacak. Asıl belirleyici olan ise kulübünün tercihi olacak" dedi.

La Liga'da istediğini bulamadı

Real Sociedad bu sezon 35 maçta forma giyen Alexander Sörloht, bu karşılaşmalarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi. Norveçli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.