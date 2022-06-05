Sörloth transferi bitti bitiyor...

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, maliyet yüzünden kapanan Alexander Sörloth defteri sürpriz bir gelişme üzerine tekrar açıldı. 'Bonservisimi alın, sorun çıkartmam' diyen Norveçli golcüyle senelik 3 milyon Euro'ya anlaştı. Sıra 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'i ikna etmeye geldi. Aradaki fark 2 milyon Euro. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu artık Beşiktaş'a daha yakın. İşte detaylar...



Transferde önceliği forvete veren Beşiktaş'ın ilk hedefi olan Alexander Sörloth transferi Leipzig'in bonservis ücreti konusunda indirime gitmemesi nedeniyle askıya alınmıştı. Bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

İNDİRİME GİTTİ

Beşiktaş'a "Artık kiralık gitmek istemiyorum. Bonservisimi alın, sorun çıkarmam" diyen Norveçli golcünün istediği yıllık ücret konusunda indirime gittiği bildirildi. Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 26 yaşındaki forveti Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 3 milyon Euro garanti ücrete ikna ettiği bildirildi. Oyuncuyla anlaşmaya varan Beşiktaş, şimdi gözünü Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Leipzig'e çevirdi.

10 MİLYON EURO

Pazarlıklarda kapıyı 13 milyon Euro'dan açan, ardından 11 milyon Euro'ya inen ve son olarak da bonservis rakamını 10 milyon Euro'ya çeken Alman ekibi ile Beşiktaş'ın önerisi arasında 2 milyon Euro fark kaldı. Siyah-Beyazlılar karşılıklı jestlerle orta noktada buluşup Sörloth transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar bir an önce bu transfere nokta koyup, alternatif forvet, orta saha ve stoper takviyeleri konusunda da hamlelerini bir an önce gerçekleştirmek istiyor.