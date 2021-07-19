Sonunda bu da oldu! Tosuncuk’a öyle bir şiir yazıldı ki… "Çok tatlı geldi senden yediğim kazık"

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018’de yurtdışına kaçan Mehmet Aydın, bilindiği üzere Türkiye'ye getirildi. Şuanda tutuklu olarak yargılanan Aydın adına yazılan bir şiir ise sosyal medyada viral oldu.

'Nerdesin Mehmedim'

Yaşlı bir amca tarafından yazılan şiir sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 'Nerdesin Mehmedim' diye başladığı şiirinde "Çok tatlı geldi senden yediğim kazık" ifadelerini kullanıyor.