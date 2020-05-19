Soner Yalçın'ın skandalı ilk kez görüntülendi
Türkiye gündeminde Yılmaz Özdil, Can Dündar ve Fatih Portakal'ın kaçak villa ve çiftlik binalarını konuşulurken, Türkiye karşıtı operasyonlarıyla sık sık tepki çeken ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın da kaçak köşk diktiği ortaya çıkmıştı. O kaçak yapı ilk kez görüntülendi.
Sözcü Gazetesi yazarı ve ODA TV sahibi Soner Yalçın'ın İzmir Çeşme'de tarım arazisine diktiği kaçak lüks villa görüntülendi.
ODA TV sahibi Soner Yalçın'ın kaçak yapıları için sürekli eleştirdiği 'İmar Barışı'ndan da yararlandığı da ortaya çıktı. İşte FOX TV sunucusu Fatih Portakal, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, firari Can Dündar gibi kaçak yapı yapan Sözcü Yazarı Soner Yalçın'ın tarım arazisine diktiği o kaçak lüks villası...