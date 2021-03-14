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Gündem Soner Yalçın'a hapis şoku!
Gündem

Soner Yalçın'a hapis şoku!

Oda TV'nin sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın hakkında, Levent’te SİT alanında bulunan kaçak villası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 08:18:00 - 2021-03-14 08:31:35
Soner Yalçın'a hapis şoku!

Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın Levent'te SİT alanında bulunan ve kale gibi korunaklı olan 30 milyonluk villasında yasadışı inşaat yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile Boğaziçi Sit Alanı içerisinde kalan binada izinsiz değişiklikler ilave yapılar ve tadilatlar yapmak suretiyle 'İmar Kirliliğine Neden Olmak ve 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçları kapsamında 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Yalçın, kiracısıyla birlikte yargılanacak.

Açılan soruşturmada ise Yalçın suçlamaları reddetti. Değişiklikleri kendisinin değil, kiracısının yaptığını ifade etti. Sabah'ın haberine göre, taşınmazı 2005'te satın aldığını 2010'a kadar kiracının oturduğunu, 2010'da ise kendisinin ikamet etmeye başladığını söyledi.

Taşınmazda yeni ev sahibi olan Haşim Cihan Yazgan ise taşınmazda tadilat ve tamiratlar yapılması gerektiği için kira bedelinin altında bir bedelle anlaştıklarını, banyo yenilediğini kış bahçesi ekleyerek havuzu genişlettiğini fakat diğer tadilat işlemlerini kendisi yapmadığını anlattı.

İddianamede, Yazgan'ın taşınmazda kalıcı ve daimi nitelikte bulunan bu esaslı ilave değişiklikleri taşınmaz maliki olan Yalçın'ın bilgisi ve rızası dışında yapmasının mümkün olmayacağı kaydedilirken, kira bedelinin rayiç bedelin yarısı olarak belirlenmesinin de bu hususun kanıtı olduğu ifade edildi.

10 yıllık kira süresi değerlendirildiğinde hiç kira artışı göz önüne alınmasa bile indirim yapılan kira bedelinin yaklaşık 1 milyon 200 bin lira civarında olacağı, bu miktar göz önüne alındığında taşınmaz maliki olan şüpheli Yalçın ile kiracı olan şüpheli Yazgan'ın 2020'de yapıldığı tespit edilen ilave ve imalatlar konusunda fikir birliği içerisinde hareket ettikleri anlatıldı.

İki isim Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile Boğaziçi Sit Alanı içerisinde kalan binada izinsiz değişiklikler yaptıkları iddiasıyla '2863 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

  1. Binanın bahçesinde yaklaşık 18.00 m x 3.10 m =55.8 m2 tek katlı müştemilat yapıldı.
  2. Binanın bahçesinde yaklaşık 9.40 m x 6.80 m=63,92 m2 tek katlı müştemilat yapıldı.
  3. Zemin katta bahçe tarafında yaklaşık 3.60 m x 6.80 m=24.48 m2 ilavenin mevcut ana binaya dahil edildi.
  4. Binanın bahçesine yaklaşık 5.00 m x 5.00 m=25 m2 havuz yapıldı.
  5. Zemin katta mevcut ana binaya yaklaşık 1.20 m x 5.90 m= 7.08 m2 ilave edildi.
  6. Binanın sülün sokak cephesinde yaklaşık 6.00 m x 2.50 m=15.00 m2 tek katlı ilave edildi.
  7. Tip projesinde otopark geçiti olarak görülen kısmın 3.66 m x 7.60 m=27.82 m2 büyütülerek ana binaya dahil edildi.
  8. 1.Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 3.60 m x 6.80 m=24.48 m2 ilave edildi.
  9. 1.Normal katta mevcut ana binaya yaklaşık 5.40 m x 5.90 m=31.86 m2 ilave edildi.
  10. Çatı katında yaklaşık olarak 2.00 m x 1.00 m=2.00 m2 kuş gözü yapıldığının tespit edildi. üzerine 12/06/2020 tarih ve 0005 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlendi.
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Yorumlar

Cafer

Solcular genelde kibar konuşur ,ama aç gözlü,menfaatci ve hırsızdırlar
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