Son seçim anketinde CHP'ye büyük sürpriz! Öyle bir isim öne çıktı ki...
31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmir için yapılan anket sonuçları açıklandı. Konsensus'un anketine göre; CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak Tuncay Özkan ismi öne çıktı.10 Ocak 2019 Perşembe 19:23
Konsensus Araştırma Şirketi, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan son seçim anketi sonucunu açıkladı.
Son seçim anketi sonuçlarının paylaşıldığı araştırmada, "31 Mart yerel sçeimlerinde İzmir'de CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP'de sürpriz isim öne çıktı
Ankette verilen cevaplarda en öne çıkan isim CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan oldu. Tuncay Özkan'ın istenme oranı yüzde 47,3 olurken, ona en yakın isim Tunç Soyer'in istenme oranı yüzde 8,3'te kaldı.
CHP'nin mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun istenme oranının yüzde 5,4'te kalması dikkat çekti.
Öte yandan, halkın yakından tanımadığı ancak adaylık için ismi geçen Abdül Batur ve Murat Bakan'ın istenme oranı oldukça düşük.
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