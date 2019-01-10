Son seçim anketinde CHP'ye büyük sürpriz! Öyle bir isim öne çıktı ki...

Konsensus Araştırma Şirketi, 5 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler sonucunda ulaşılan son seçim anketi sonucunu açıkladı.

Son seçim anketi sonuçlarının paylaşıldığı araştırmada, "31 Mart yerel sçeimlerinde İzmir'de CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP'de sürpriz isim öne çıktı

Ankette verilen cevaplarda en öne çıkan isim CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan oldu. Tuncay Özkan'ın istenme oranı yüzde 47,3 olurken, ona en yakın isim Tunç Soyer'in istenme oranı yüzde 8,3'te kaldı.

CHP'nin mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun istenme oranının yüzde 5,4'te kalması dikkat çekti.

Öte yandan, halkın yakından tanımadığı ancak adaylık için ismi geçen Abdül Batur ve Murat Bakan'ın istenme oranı oldukça düşük.