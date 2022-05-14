Son nefesini böyle verdi! Cenazesine Fatih Erbakan da katıldı

Konya'da 10 Mayıs günü ikindi namazını kılmak üzere merkez Meram ilçesinde bulunan Dörtyol camiine giden Sabri Doğan, namaz kıldığı sırada aniden yere yığıldı. Doğan'ın yardımına cemaatten bir vatandaş koştu. Namazın hemen ardından diğer cemaat ve imamda Doğan'ın yardımına koşsa da Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bu anlar caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yakın koruması Yunus Emre Doğan'ın babası da olan Sabri Doğan, 11 Mayıs günü Fatih Erbakan'ın da katıldığı cenaze namazının andından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.