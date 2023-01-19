Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atmayın böyle değerlendirin, meydan okuyun! Basit icat fikirleri

Bozulmuş yiyeceklerin ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin çöp kutusuna atmadan önce bir daha düşüneceksiniz.

1-Avokado

Mükemmel olgunlaşmış avokadonuzu kullanma şansınız olmadıysa ve bozulduysa, atmayın – saçınız için kullanabilirsiniz. Avokado harika bir nemlendirici olabilir. Sadece parçalayın veya karıştırın ve kuru saça uygulayın. En az 6 saat bekletin ve genellikle kullandığınız şampuan ve saç kremi ile yıkayın.

Unutmayın ki saçlarınızı ilk başta kuru hissedebilirsiniz ancak 2 kez yıkadıktan sonra parlak ve yumuşak olacaktır.

2. Yüz Maskesi

Kağıt maskeler, kullanım süreleri dolduğunda yüzünüzde kullanmak için uygun değildir, ancak kuru ve çatlamış ayaklarda, göğsünüzde, boynunuzda veya ellerinizde kullanabilirsiniz.

3. Nemlendiriciler ve temizleme sütü

Süresi dolmuş bir nemlendiriciniz veya temizleme sütünüz varsa, bunları çanta ve cüzdanları temizlemek ve cilalamak için kullanabilirsiniz. Sadece ürünleri bir pamuğa ekleyin ve cilalamaya başlayın.

4. Süt

Bozulmuş süt hala birçok farklı amaç için kullanılabilir. Ev yapımı peynir yapılabilir, fırında pişirmek ve hatta krep yapmak için kullanabilirsiniz. Pişirmenin yanı sıra yüz maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Sadece yüzünüze sürün, oturmasına izin verin ve durulayın. Koku çok hoş olmayabilir ama laktik asit cildiniz için harikalar yaratacaktır.

5. Tıraş kremi

Tıraş kremi, süresi dolduğunda farklı şekillerde yeniden kullanılabilir. Kir ve yağı temizlemek için harikadır. Ancak yapabileceği en şaşırtıcı şey tırnaklarınızın altını temizlemektir. Sadece biraz krem ​​sürün ve bir kürdan ile temizleyin.

6. Diş macunu

Diş macunu halıdaki lekeleri çıkarmaya yardımcı olabilir ve hatta duvarlardaki kalem boyalarını bile temizleyebilir. Hatta ayakkabıları ve telefon ekranları temizlenebilir. Ayrıca biberon temizleyerek ekşi kokunun giderilmesine yardımcı olabilir.

7. Yoğurt

Yoğurdun tarihi geçtikten sonra bile büyük faydalar sağlayabilir. İlk başta garip görünebilir, ancak harika bir peeling yüz maskesi olarak kullanılabilir. Tek yapmanız gereken yoğurdu bal ve salatalık karışımı ile karıştırıp yüzünüze sürerek 15 dakika bekletmek. Ardından, ılık suyla yıkamanız yeterlidir.

8. Fıstık ezmesi

Fıstık ezmesi, tıraş kreminiz bittiğinde yerine kullanabileceğiniz bir ürün. Bu harika bir alternatif çünkü cildi pürüzsüzleştirecek ve tıraştan sonra cildi kurutmayan yağlar açısından zengin içeriğe sahip. Bu sayede Yumuşak bir cildiniz olacak.