  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. , Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü girişime geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

 

Kremlin’den görüşme ile ilgili yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'nın Ukrayna krizinde siyasi ve diplomatik çözüme bir kez daha dikkat çektiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise müzakere sürecine mümkün olan her türlü yardımı sağlama niyetini ve bu amaçlar için İstanbul'u platform olarak sağlamayı sürdürmeye hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti. Görüşmede, Putin ve Erdoğan’ın, Ukrayna konusunda iki ülke arasındaki temasların çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması
Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Gündem

Meloni, ABD'nin Ukrayna barış planını değerlendirdi: Müzakerelerdeki en iyi gelişme Erdoğan’ın sürece dahil olması

Emine Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı
Emine Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı

Eğitim

Emine Erdoğan’dan 24 Kasım mesajı

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu da koynunda beslediği yılanlardan rahatsız!

Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek
Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

Gündem

Rusya’dan açıklama geldi: Erdoğan ile Putin görüşecek

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Her katkıyı yapıyor zaten

ukraynalı yahudiye habire silah, araç ve mühimmat yardımı yapıyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23