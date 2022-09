Neşet Ertaş kimdir, nereli? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş'ın mezarı nerede?

Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş'ın mezarı nerede?

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisidir.

Halk ozanı Neşet Ertaş, (25 Eylül 2012.) vefatının 10. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Cenazeye katılanlar, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı.

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, babasını, vefatının 10. yılında özlemle andıklarını söyledi.

Sevenlerinin, devlet büyüklerinin onu yalnız bırakmadığını vurgulayan Ertaş, şöyle konuştu:

"Babamızın vefatının 10. yıl dönümü. Biz her sene babamızı ziyaret ediyoruz. Bütün milletimiz burada, onu sevenler burada. Her sene gelip bizi yalnız bırakmıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Acımız her zaman taze kalıyor, geçmiyor. Ailecek birbirimize tutunarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizi yalnız bırakmayıp burada bulunan herkese saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Derler ya acılar paylaştıkça azalır."

Bozlak ustasının yakınları ve sevenleri, töreninden ardından Muharrem Ertaş'ın evini ziyaret etti.

Burada, katılımcılara helva ikramında bulunuldu.

Anma töreni ve ziyarete Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla çok sayıda kişi katıldı.

Neşet Ertaş kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etmiştir?

Neşet Ertaş biyografisi...

1950'li yıllardan itibaren yaptığı plaklarla özellikle Orta Anadolu türkülerini ve bozlakları kayıt altına alan, 1960'lı yıllardan itibaren kendi yazdığı türküleri seslendirerek plaklar ve albümler yayınlayan Neşet Ertaş, 'Garip' mahlasını kullandı. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri envanterine girmeye değer görüldü.

Halk ozanı Neşet Ertaş, müzik hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başlayan sanatçının ilk çalgısı ise annesi Döne Hanım'ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı oyuncak bağlama oldu. Yazar Yaşar Kemal tarafından kendisine, 'Bozkırın Tezenesi' yakıştırması yapıldı.

Neşet Ertaş neden öldü?

25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü özel bir hastanede aşırı sigara kullanımına bağlı mesane kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

NEŞET ERTAŞ'IN HAYAT HİKAYESİ

1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Abdallar (Kırtıllar) köyünde dünyaya geldi.

Müzisyen bir babanın oğlu olması sebebiyle çok küçük yaşta bağlama ve keman çalmayı öğrendi.

Çocuk yaşlarında babasıyla yörenin eğlencelerinde saz çalıp türküler söylemeye başlayan Neşet Ertaş, 8 yıl boyunca Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat gibi birçok yeri gezerek babasıyla geçimlerini sağlamaya çalıştı. Bu yüzden okula gidemeyen Neşet Ertaş'a, okumayı ağabeyi Necati Ertaş öğretti.

İLK PLAĞI 'NEDEN GARİP GARİP ÖTERSİN BÜLBÜL'

Babasıyla aynı ruhun insanı olduğunu belirten halk ozanı, 1950'li yılların başında 14 yaşındayken İstanbul'a geldi ve babasının yazdığı 'Neden Garip Garip Ötersin Bülbül' adlı türküyle ilk plağını müzikseverlerle buluşturdu.

İstanbul Şen Çalar Plak'tan 1957 yılında çıkan bu çalışmasıyla halk tarafından çok beğenilen Neşet Ertaş, geniş kitlelere ulaşmayı başararak tüm Anadolu'da dinlenilen bir halk ozanı haline geldi.

Geniş halk kesimlerinin yanı sıra musiki çevrelerinde de hayranlıkla dinlenilen usta müzisyen 'Garip' mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlattı.

'Türkülerin Babası', 'Anadolu Efsanesi' ve 'Abdal Müzisyen' gibi lakaplarıyla da bilinen Neşet Ertaş, İstanbul'da kaldığı iki yıl boyunca yaptığı plak, kaset ve konser çalışmalarının ardından Ankara'ya yerleşti ve sanat hayatına burada devam etti.

Ankara Radyosu'nda 'mahalli sanatçı' unvanıyla programlar yapan ünlü türkücü, Ankara'da çalıştığı bir gazinoda Leyla Hanım'la tanışıp evlendi ve 3 çocuk sahibi oldu.

7 yıl sonra 1970'de eşinden ayrılan Neşet Ertaş, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle enstrüman çalamaz hale geldi ve kardeşinin daveti üzerine tedavisi için Almanya'ya yerleşti. Ertaş, çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun süre Almanya'da ikamet etti.

Türkiye'de çıkardığı plaklar, yaptığı radyo programları, konserler ve düğün performansları sayesinde büyük bir üne sahip olan halk ozanı, Almanya'daki birinci kuşak Türkiyeli göçmenlerin de gönlünü kazandı.

Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla icra eden Neşet Ertaş, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle sevenlerinin karşısına yıllar sonra yeniden çıktı.

YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ' İLAN EDİLDİ

Neşet Ertaş, Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine teklif edilen 'Devlet Sanatçısı' unvanını, 'Herkes bu devletin sanatçısı' diyerek kabul etmedi. Abdallık kültürünün son efsanesi olarak bilinen deneyimli müzisyen, hayatta olduğu dönemde 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edildi.

Eserlerinde Anadolu insanının acı ve kederini dile getirdiğini ifade eden Neşet Ertaş'a, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 2011'de fahri doktora unvanı verildi. Aynı zamanda sanatçının bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutuldu.

Hayatı ve eserleri Prof. Dr. Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir kitap halinde yayımlandı.

NEŞET ERTAŞ'IN VEFATI

Modern hayatın son halk ozanlarından biri olan Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de prostat kanserine yenik düşerek 74 yaşında vefat etti.

Babası Muharrem Ertaş'la birlikte Kırşehir'de bir de anıtı bulunan Ertaş, dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısı oldu. Sanatçı Adil Çelik'in tasarladığı 'android' heykel, Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde bağışlandı.

NEŞET ERTAŞ FİLMİ NE ZAMAN?

Neşet Ertaş'ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıdığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi 23 Aralık 2022 Cuma günü vizyona girecek.

Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül'ün canlandırdığı yapımda, sanatçının çocukluğunu Onur Efe Şahin, gençliğini ise Bektaş Dolu oynadı. Şarkıcı Zara ise sanatçının annesi 'Döne Ertaş' rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Neşet Ertaş'ın yaşam hikayesinin yazılıp, eserlerinin notaya aktarılmasına resmi muvafakat verdiği Prof. Dr. Erol Parlak'ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmin senaryosu Fulya Özcan ve Mert Dikmen tarafından kaleme alındı.

NEŞET ERTAŞ PLAKLARI (1957-1979)

* Çoban

* Hareli Gelin

* Diloylu Halay Havası

* Varıp Bir Kız On Yaşına Değince

* Şeytanın Atına Binip Yeldirme

* Bir Leyla Misali

* Yardan Tatlısı Bulunmaz

* Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam

* Ceylan

* Vefasız Yar Aşkına (vay bana vah bana)

* Kıbrıs Destanı (Kıbrıs Barış Harekatından Sonra Yazmış Olduğu Türküsü)

* Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne

* Aşk Elinden Ağlayan

* Sar Leyla Leyla (ayrıldığı karısına yazmıştır)

* Hasta Düştüm

* Tor Şahin Misali

* Uyma Sakın

* Yolcu (Bu dünyaya gelen yolcu)

NEŞET ERTAŞ ALBÜMLERİ

1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül

1960 - Gitme Leylam

1979 - Türküler Yolcu

1985 - Sazlı Oyun Havaları

1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler

1988 - Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde

1988 - Kendim Ettim Kendim Buldum

1988 - Kibar Kız

1989 - Hapishanelere Güneş Doğmuyor

1989 - Sazlı Sözlü Oyun Havaları

1990 - Gel Gayri Gel

1992 - Şirin Kırşehir

1993 - Kova Kova İndirdiler Yazıya

1995 - Seçmeler 2

1995 - Seçmeler 3

1995 - Seher Vakti

1995 - Altın Ezgiler 3

1995 - Benim Yurdum

1997 - Nostalji 1

1998 - Ölmeyen Türküler 2

1999 - Ölmeyen Türküler 3

1998 - Gönül Yarası

